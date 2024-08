Công an TPHCM làm rõ trào lưu xổ số Labubu có phải cờ bạc hay không

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 29/8, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, đã thông tin về các vấn đề xoay quanh trào lưu mua đồ chơi Labubu đang diễn ra. Ngoài việc mua bán trực tiếp, món đồ chơi này còn được bán dưới hình thức rút thăm qua các buổi livestream trên mạng xã hội giống như chơi xổ số.

Thượng tá Long cho biết, Công an TPHCM luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó có các hoạt động lợi dụng không gian mạng để đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: H.Q).

"Việc xử lý bất kỳ hành vi nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật đều phải căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật", Thượng tá Long nhấn mạnh.

Hiện tại, Công an TPHCM đã nắm được phương thức, cách thức tổ chức trò chơi rút thăm trúng thưởng nói trên. Các đơn vị nghiệp vụ đã và đang thu thập tài liệu và xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm.

Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin thêm, hình thức huy động tiền và bốc thăm có thưởng cần phải có sự phê duyệt, cho phép của cơ quan chức năng với các quy định, điều lệ chặt chẽ. Đây là một trong những loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật nếu không được cơ quan chức năng quản lý.

Việc bán thú nhồi bông Labubu hay bất kỳ sản phẩm nào với hình thức như trên có thể có dấu hiệu của hành vi đánh bạc. Nếu tổng số tiền tham gia một lần chơi từ 5 triệu đồng trở lên, số lượng người tham gia từ 10 người trở lên có thể cấu thành hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với cả người bán và người mua.

Người dân tại TPHCM xếp hàng dài tại trung tâm thương mại để mua đồ chơi Labubu (Ảnh: Trúc Vũ).

Đại diện Công an TPHCM, thông tin thêm, người tham gia các hoạt động trên cũng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo như hàng nhái, hàng giả, bị lừa chuyển cọc, mua vé trúng thưởng nhưng không nhận được sản phẩm...

Công an TPHCM cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các trò chơi rút thăm trúng thưởng hoặc các trò chơi trúng thưởng khác trên mạng xã hội. Người dân khi phát hiện các hoạt động liên quan cờ bạc cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan công an tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời gian qua, hàng trăm người tại TPHCM xếp hàng dài trước một trung tâm thương mại để được mua Labubu - món đồ chơi nghệ thuật được đông đảo bạn trẻ quan tâm trong nhiều tháng qua.

Labubu được biết là một trong những nhân vật nổi tiếng và được yêu thích nhất trong các bộ sưu tập của PopMart, là đứa con tinh thần của nghệ sĩ Kasing Lung người Hong Kong (Trung Quốc), ra đời năm 2015, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Bắc Âu.

Labubu nổi bật với đôi tai dài, hàm răng nhọn, mắt to tròn và nụ cười nghịch ngợm. Dù mang dáng vẻ của quái vật nhưng Labubu lại toát lên sự dễ thương và hài hước, nhanh chóng chiếm được tình cảm của giới trẻ. Về mặt ứng dụng, Labubu có thể dùng như một vật trang trí hoặc phụ kiện kèm theo túi xách, ba lô, móc khóa...