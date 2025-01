Công an TPHCM hướng dẫn cách đốt pháo hoa an toàn dịp Tết Ất Tỵ 2025

Ngày 26/1, Công an TPHCM khuyến cáo việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi sử dụng pháo hoa dịp Tết Ất Tỵ 2025

Theo Công an TPHCM, pháo hoa đã trở thành một phần không thể thiếu những ngày Tết, nhưng việc đốt pháo hoa tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Điển hình, tối 24/1, người dân đốt pháo hoa trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp. Lúc này, pháo hoa bắn vào tiệm sửa xe, gây ra hỏa hoạn.

Tiệm sửa xe bốc cháy trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp (Ảnh: Minh Phương).

Qua đó, Công an TPHCM khuyến cáo, khi sử dụng pháo hoa, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Bảo quản pháo hoa ở vị trí an toàn, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, che chắn, chống va đập và tránh xa tầm tay trẻ em.

Khi đốt pháo, người dân cần lựa chọn vị trí hợp lý, nên đặt tại khu vực rộng rãi, không có vật liệu dễ cháy, xa khu dân cư, cây cối và công trình dễ cháy, nổ.

Trước khi đốt pháo hoa, người dùng cần kiểm tra, bảo đảm pháo không có dấu hiệu hư hỏng, ẩm ướt. Người dùng không tự ý sửa chữa hoặc sử dụng pháo hoa bị hư hỏng và cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tuân thủ đúng quy trình đốt pháo.

Công an khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng quy trình đốt pháo (Ảnh: PC07).

Bên cạnh đó, người dân cần quan sát khu vực đốt pháo, đảm bảo không có người đứng quá gần, tránh để pháo rơi vào các vật dụng dễ cháy. Mọi người cần chủ động chuẩn bị phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy, vòi nước, xô cát… để xử lý kịp thời nếu xảy ra cháy, nổ.

Khi xảy ra cháy, người dân nhanh chóng báo động cho người xung quanh, sử dụng phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy, đồng thời gọi ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tổ chức cứu người, di dời tài sản và chống cháy lan.

Ngoài ra, người dân chỉ được phép sử dụng các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, nghiêm cấm sử dụng pháo lậu.