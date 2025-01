Công an TPHCM bắt 2 thanh niên buôn 1,2 tấn pháo nổ

Chiều 15/1, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ Nguyễn Minh Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Việt Nam (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi Mua bán hàng cấm.

Cảnh sát lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Minh Tân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 13/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM, phát hiện Nguyễn Minh Tân chạy xe máy chở theo 4 hộp pháo nổ và 200 viên pháo hình cầu.

Khám xét nơi ở của Tân, nhà chức trách thu giữ thêm 200 viên pháo hình cầu, 2 hộp pháo nổ và 12 viên pháo tự chế với tổng khối lượng hơn 32kg.

Nghi phạm Nguyễn Việt Nam cùng số pháo được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, Công an quận Bình Tân xác định Nguyễn Việt Nam là người đã bán các loại pháo nổ lậu cho Nguyễn Minh Tân và tiến hành bắt giữ.

Tại căn nhà do Nam thuê ở phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cảnh sát thu giữ 666 dàn pháo nổ, 14 dây pháo nổ, 10 bịch pháo bi với tổng trọng lượng hơn 1,2 tấn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an quận Bình Tân đang mở rộng vụ án để điều tra.