Công an tiếp tục mở rộng vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Tại buổi họp báo định kỳ chiều 18/5, phóng viên Dân trí đặt các câu hỏi cho Công an TPHCM xoay quanh diễn biến điều tra mở rộng vụ 4 nữ tiếp viên hàng không mang ma túy về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, phóng viên đề cập số lượng vụ án, bị can bị khởi tố có thể tăng lên thời gian tới hay không?

Trả lời câu hỏi trên, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TPHCM tiếp tục yêu cầu các phòng nghiệp vụ, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn điều tra mở rộng, truy xét vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không mang ma túy về Việt Nam.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Qua vụ việc này, Công an TPHCM thông tin, các đối tượng vận chuyển ma túy có nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để đối phó với cơ quan chức năng. Việc vận chuyển ma túy có thể thực hiện bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường sắt.

"Các thủ đoạn qua mặt lực lượng công an có thể kể đến là cất giấu trong máy móc, bánh xe, giỏ hàng, đồ ăn, hàng thủ công, mỹ nghệ, hàng trưng bày. Khi vận chuyển với số lượng lớn, các đối tượng thường lợi dụng đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh", Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin.

Đại diện Công an TPHCM cũng nhấn mạnh, lực lượng chức năng tại địa bàn đã ghi nhận nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy khác nhau. Tuy nhiên, thủ đoạn được các đối tượng áp dụng nhiều nhất vẫn là đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh.

Liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không, vừa qua, Bộ Công an đã có thư khen Công an TPHCM vì đã truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam được phát hiện ngày 16/3. Trong đó, lực lượng đấu tranh chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và các đơn vị bưu điện, chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy.

Qua đó, các lực lượng đã triệt phá 20 đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương; khởi tố 27 vụ án, 78 bị can về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.