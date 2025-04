Công an kịp ngăn một phụ nữ có ý định nhảy cầu Việt Trì tự tử

Công an tỉnh Phú Thọ vừa nhận được thư của bà Nguyễn Thị Lô (75 tuổi, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) cảm ơn hành động đẹp của các chiến sĩ Công an phường Âu Cơ và Công an phường Bạch Hạc (TP Việt Trì).

Trước đó, Công an phường Bạch Hạc nhận được tin báo của người dân về việc có một phụ nữ đang trèo lên rào chắn cầu Việt Trì, có ý định tự tử.

Ngay lập tức có mặt tại hiện trường, lực lượng công an phối hợp cùng người dân địa phương kịp thời ngăn chặn không cho người này nhảy cầu.

Công an phường Bạch Hạc cùng với người dân ngăn chặn chị N.T.L. (54 tuổi) nhảy cầu Việt Trì tự tử (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Qua xác minh, công an biết đó là chị N.T.L., 54 tuổi, trú ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ.

Do bố mẹ chị L. đều già yếu, không có phương tiện di chuyển nên Công an phường Bạch Hạc phối hợp với Công an phường Âu Cơ hỗ trợ đưa chị L. về nhà bàn giao cho người thân.

Qua trao đổi, công an mới biết chị L. có biểu hiện trầm cảm, luôn đòi bỏ nhà ra đi và từng có ý định tự tử. Dù gia đình đã làm công tác tư tưởng nhiều lần nhưng đến ngày 6/4 vừa qua chị L. vẫn bỏ đi.

Gia đình đã tìm kiếm chị L. nhiều nơi nhưng không có kết quả.

"Việc làm của các anh công an khiến cho không những gia đình tôi mà còn cả bà con trong khu dân cư vô cùng cảm kích và xúc động. Nếu không có các anh công an thì gia đình tôi đã mất đi một đứa con do mình dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng khôn lớn. Nếu điều đó xảy ra với bậc làm cha mẹ tuổi đã về chiều như chúng tôi chắc khó vượt qua được và không biết lúc nào nguôi ngoai", bà Lô xúc động viết trong thư gửi Công an tỉnh Phú Thọ.