Công an Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND

Chiều 16/5, Công an thành phố Hà Nội phát động cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Công an TP đã ban hành Kế hoạch xây dựng các hoạt động kỷ niệm thành một chuỗi các hoạt động có tính liên kết, có lộ trình cụ thể với 7 hoạt động thường xuyên và 15 hoạt động theo từng tháng.

Công tác tuyên truyền thường xuyên được tập trung vào các chủ đề "Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân", "Xây dựng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", gương người tốt việc tốt; đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái…

Buổi phát động cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an Hà Nội (Ảnh: Phạm Kiên).

Cao điểm tuyên truyền được thực hiện từ ngày 15/7 đến ngày 19/8, tập trung tuyên truyền các hoạt động thăm hỏi, tri ân cán bộ lão thành, anh hùng liệt sĩ; kết quả chấm, trao giải các cuộc thi; lễ mít tinh, gặp mặt kỷ niệm của cấp thành phố; các hoạt động kỷ niệm của Bộ Công an diễn ra trên địa bàn Thủ đô…

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an), khẳng định Công an thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; lan tỏa hình ảnh đẹp về hình tượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đánh giá cao công tác phối hợp, đồng hành, cổ vũ của các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: Phạm Kiên).

Thiếu tướng Tùng khẳng định việc phát động cao điểm tuyên truyền là dịp đặc biệt ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng.

Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đây sẽ trở thành động lực thúc đẩy lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại trên địa bàn Thủ đô và đất nước.

Thông tin tại hội nghị, theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, thời gian vừa qua, Công an thành phố đã xác lập và phá chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả trên địa bàn toàn quốc.