Công an Cần Thơ tìm người mua bán thiết bị tương tự với Sở GD&ĐT năm 2016

Ngày 12/3, liên quan sai phạm đấu thầu mua sắm thiết bị xảy ra ở Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Công an TP Cần Thơ phát thông báo tìm người mua bán máy in siêu tốc Riso CV3030 xuất xứ Thái Lan trên thị trường Việt Nam vào năm 2016. Nếu tổ chức, cá nhân mua bán máy in có thông tin tương tự liên hệ Công an Cần Thơ để cung cấp thông tin, tài liệu.

Việc này nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD&ĐT TP Cần Thơ.

Trụ sở Sở GD&ĐT TP Cần Thơ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trước đó, ngày 19/11/2022, Thanh tra TP Cần Thơ đã công khai kết luận thanh tra một số gói thầu mua sắm thiết bị tại Sở GD&ĐT TP Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2021.

Kết quả thanh tra cho thấy Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã thiếu kiểm tra, giám sát bàn giao, nghiệm thu việc cung cấp, lắp đặt thiết bị cho các điểm trường, dẫn đến nhiều gói thầu có thiết bị được nghiệm thu không đúng nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, gói thầu số 06 năm 2016, doanh nghiệp trúng thầu "Mua thiết bị máy photocopy, máy in siêu tốc, cassette, tivi các loại và loa cầm tay" có xuất xứ Thái Lan. Tuy nhiên hàng hóa bàn giao lại có xuất xứ Trung Quốc có giá thành rẻ hơn. Giá trị chênh lệch của gói thầu được Thanh tra TP Cần Thơ xác định là 378 triệu đồng.

Nhiều gói thầu khác do Sở GD&ĐT TP Cần Thơ mở thầu từ năm 2019 đến năm 2021 cũng có sai phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ở các gói thầu phục vụ kỳ thi THPT xảy ra nhiều sai phạm trong lập danh mục thiết bị mua sắm, lập chứng từ thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu và thanh toán. Khâu tổ chức đấu thầu cũng xảy ra tình trạng đặt tiêu chí không phù hợp để hạn chế các nhà thầu.

Thanh tra TP Cần Thơ kết luận trách nhiệm chính trong các sai phạm thuộc về nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Hồng Thắm, nguyên tổ trưởng tổ giúp việc mua sắm, nguyên Phó trưởng phòng kế hoạch - tài chính và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thanh tra TP Cần Thơ đã kiến nghị UBND TP Cần Thơ thu hồi, nộp số tiền chênh lệch vào tài khoản tạm giữ và chuyển hồ sơ sang Công an TP Cần Thơ để điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý mua sắm tài sản công.