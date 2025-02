Công an Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng giải thể 27 đơn vị cấp huyện

Ngày 28/2, Công an các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ.

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, đến thời điểm hiện tại, công an tỉnh này đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ, bảo đảm quân số hoạt động của các đơn vị cấp phòng, cấp xã theo đúng biên chế, chỉ đạo của Bộ Công an.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã nhận xét công tâm, minh bạch, đánh giá kỹ, toàn diện đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ để có phương án bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm tổ chức bộ máy Công an tỉnh Bạc Liêu thật sự tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, trao quyết định tổ chức bộ máy cho Phòng Công tác chính trị (Ảnh: P.T).

Tại buổi lễ, công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kết thúc hoạt động của 7 đơn vị công an cấp huyện và các đơn vị trực thuộc; công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã biểu dương tinh thần tích cực, khẩn trương của toàn lực lượng công an tỉnh trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ông cũng chúc mừng các cán bộ được điều động công tác mới và tin tưởng lực lượng công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Cà Mau trao quyết định về công tác cán bộ (Ảnh: M.Đ).

Công an tỉnh Cà Mau triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kết thúc hoạt động của 9 đơn vị công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc trên địa bàn tỉnh; công bố quyết định điều động đối với 46 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện theo đề án của Đảng ủy Công an Trung ương. Các cán bộ này được điều động phù hợp với nguyện vọng, năng lực công tác.

Công an tỉnh cũng điều động gần 465 chỉ huy, cán bộ về công an cấp xã để đáp ứng mô hình công an cấp xã tối thiểu 12 người/xã; một bộ phận được điều động đến các phòng nghiệp vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng trao quyết định công tác cán bộ mới (Ảnh: CTV).

Công an tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kết thúc hoạt động của 11 đơn vị công an cấp huyện.

Giám đốc Công an tỉnh có quyết định điều động 68 cán bộ lãnh đạo công an cấp phòng, cấp huyện đến nhận công tác ở các đơn vị thuộc công an tỉnh và công an cấp xã.

Đại tá Trần Văn Dương, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Ông đề nghị các cán bộ được điều động phải nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, đoàn kết đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.