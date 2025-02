Công an Thanh Hóa điều động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ về xã

Công an Thanh Hóa có 8 lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi; 32 trưởng, phó trưởng công an cấp huyện tự nguyện giữ chức vụ thấp hơn.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an cấp huyện đến nhận công tác tại công an cấp xã và các phòng công an tỉnh. Trong số này, nhiều lãnh đạo, chỉ huy đã tình nguyện đăng ký đến công tác tại những địa bàn khó khăn, vất vả hơn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trao quyết định điều động các lãnh đạo công an cấp huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ lãnh đạo các phòng Công an tỉnh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể 26 đơn vị công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa từ ngày 1/3. Đồng thời, công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác trước hạn tuổi đối với 8 trưởng phòng, trưởng, phó trưởng công an cấp huyện.

Công bố quyết định điều động và bố trí 10 phó trưởng công an cấp huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng công an cấp xã; quyết định điều động, luân chuyển công tác đối với hơn 2.300 lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đến nhận công tác tại các đơn vị mới.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và đồng thuận cao của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị công an trong tỉnh trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Theo ông, việc không còn công an cấp huyện không có nghĩa là bỏ hoàn toàn, mà là một sự thay đổi cần thiết để phù hợp với bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Điều này giúp lực lượng công an hoạt động hiệu quả hơn, bám sát cơ sở hơn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Để bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động thường xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngay sau lễ công bố, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức công bố các quyết định điều động đối với cán bộ, chiến sĩ bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện tình hình công tác.

Cấp ủy, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh khẩn trương họp phân công lại nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cán bộ, lãnh đạo đơn vị theo quy chế làm việc. Đặc biệt, đối với khối cơ quan điều tra, cần khẩn trương đề nghị bổ nhiệm Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra để chỉ đạo án.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh sớm tham mưu giám đốc ban hành các quy định phân công, phân cấp và hướng dẫn nghiệp vụ, bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình công tác để công an cấp xã tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động và bố trí 10 phó trưởng công an cấp huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng công an cấp xã (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đối với hoạt động của công an cấp xã, từ ngày 1/3, sau khi công an cấp huyện giải thể, công an cấp xã sẽ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh. Để bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ công tác theo chức năng của công an cấp xã được hiệu quả, không gián đoạn, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy công an cấp xã phải tích cực, chủ động trong công việc.

Từng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cần tự giác, gương mẫu đi đầu trong "Tự học, tự rèn, tự đào tạo" trên tất cả các lĩnh vực. Mỗi cán bộ, chiến sĩ dù ở lực lượng, đơn vị, lĩnh vực công tác nào cũng phải luôn quyết tâm, nỗ lực, cố gắng, phấn đấu, rèn luyện để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.