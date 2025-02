Con bịa chuyện bị bắt cóc, bố ở Hàn Quốc nhờ người đăng Facebook cảnh báo

Chiều 10/2, Công an thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) xác nhận thông tin về việc học sinh trên địa bàn bị dàn cảnh để bắt cóc là không đúng sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về em N.T.A., học sinh lớp 4 Trường Tiểu học và THCS Gio Việt, bị kẻ lạ mặt dụ dỗ và bắt cóc vào trưa 7/2.

Lực lượng công an đã thông báo rộng rãi thông tin bắt cóc trước đó là không đúng sự thật (Ảnh: Nhật Anh).

Theo nội dung được chia sẻ, khi A. đang đứng chờ phụ huynh đến đón, một thanh niên đi ô tô đã dừng lại và nói: "Ba cháu điện cho chú, nói cháu lên xe chú đón cháu về".

Tuy nhiên, A. đã phản ứng nhanh nhạy bằng cách trả lời: "Chú đừng có lừa, bắt cóc cháu phải không?". Sau đó, học sinh này chạy vào tiệm thuốc tây và hô hoán: "Bắt cóc, bắt cóc!". Thanh niên đi ô tô sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thông tin này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng và khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng.

Sau khi xác minh, Công an thị trấn Cửa Việt xác định câu chuyện dàn cảnh bắt cóc nêu trên là do em N.T.A. tự bịa ra để kể cho mẹ nghe, hoàn toàn không có thật.

Người mẹ do không biết thực hư, điện thoại kể lại cho chồng. Người chồng đang làm việc ở Hàn Quốc, đã nhờ bạn đăng lên Facebook để cảnh báo, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có.

Sau khi làm rõ sự việc, Công an thị trấn Cửa Việt đã yêu cầu chủ tài khoản Facebook đăng tải câu chuyện gỡ bài và đính chính thông tin, nhằm tránh gây hoang mang dư luận. Theo cơ quan công an, do cá nhân đăng tin sai sự thật đang ở Hàn Quốc nên chưa thể xử lý vi phạm theo quy định.