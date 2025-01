Giải cứu nữ nhân viên karaoke bị bắt cóc, đòi tiền chuộc ở TPHCM

Ngày 27/1, Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, giải cứu một cô gái bị nhóm giang hồ bắt cóc, đòi tiền chuộc do Phạm Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Nghi phạm cầm đầu Phạm Nguyễn Ngọc Vũ (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, Công an TPHCM nhận được thông báo của Công an tỉnh Vĩnh Long về việc Vũ bắt giữ chị L.N.H., đưa lên ô tô chở về hướng TPHCM.

Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các lực lượng và công an các địa phương chốt chặn các tuyến đường qua địa bàn. Sau 2 giờ, Công an TPHCM phát hiện ô tô của nhóm Vũ nên khống chế, bắt giữ.

Các đối tượng bị khống chế (Ảnh: Thuận Thiên).

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai chị H. làm nhân viên quán karaoke do Vũ quản lý và vay của anh ta 7 triệu đồng. Sau 6 tháng, tiền lãi và gốc tăng lên 45 triệu đồng. Do không có tiền trả, nữ nhân viên bỏ về quê Vĩnh Long.

Thấy vậy, Vũ cùng 6 người đã lên kế hoạch bắt cóc chị H. và yêu cầu người nhà nạn nhân nộp tiền chuộc là 150 triệu đồng, nhưng bị Công an TPHCM bắt giữ.

Khẩu súng thu giữ từ nhóm giang hồ (Ảnh: Thuận Thiên).

Các nghi phạm đã được Công an TPHCM bàn giao cho Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, xử lý theo thẩm quyền.