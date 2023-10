Chung cư mini ở Hà Nội ồ ạt lắp thang thoát hiểm ngoài trời

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau vụ cháy khiến 56 người tử vong ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), hàng loạt nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ ở của hộ gia đình, cá nhân (còn gọi là chung cư mini) tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì (Hà Nội) lắp đặt các thang thoát hiểm ngoài trời.

Thang thoát hiểm được các chủ chung cư mini lắp đặt đa dạng về chủng loại, kích thước với giá từ chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Điểm chung của các thang thoát hiểm này là được lắp từ tầng cao nhất đến tầng 2 và thường nằm ở mặt trước của căn chung cư mini.

Thang thoát hiểm tại căn chung cư mini ở đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được chủ nhà lắp đặt từ tầng 6 đến tầng 2.

Căn chung cư mini 6 tầng ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) mới được chủ nhà lắp hệ thống thang thoát hiểm ngoài trời sau vụ cháy ở phố Khương Hạ khiến 56 người tử vong. Thang thoát hiểm này được lắp thêm khung bảo vệ khi có người thoát nạn.

Ngoài thang thoát hiểm, tại chung cư này cũng được công an lắp đặt thêm điểm chữa cháy công cộng.

Căn chung cư mini ở phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được lắp đặt thang dây từ sân thượng tầng 6 đến tầng 2.

Anh Hoàng Long (38 tuổi, chủ xưởng cơ khí tại số 852 đường Láng) cho biết, khoảng 15 ngày qua, các chủ nhà trọ, chủ chung cư mini ồ ạt đến xưởng anh để đặt thang thoát hiểm ngoài trời,

Để đáp ứng nhu cầu của khách, anh Long phải thuê thêm thợ.

Theo anh Long, có 2 loại thang thoát hiểm ngoài trời là thang thẳng đứng và thang bậc. Trong đó, thang thẳng đứng cao từ 15 đến 25m có giá khoảng 15-25 triệu đồng còn loại thang bậc cao từ 15 đến 30m (tùy theo chất liệu như sắt hay inox) có giá 100-200 triệu đồng.

Thang thoát hiểm của căn chung cư 8 tầng ở phố Chính Kinh (quận Thanh Xuân) được lắp chạy thẳng xuống mái nhà bên cạnh.

Hầu hết các loại thang thoát hiểm ngoài trời lắp đặt tại chung cư mini thời gian gần đây sử dụng chất liệu inox. Anh Hoàng Long đánh giá, inox chống chịu được thời tiết nắng, mưa nhưng giá thành cao hơn các chất liệu khác.

Ông Sỹ (65 tuổi), bảo vệ căn chung cư mini tại phố Chính Kinh cho biết, ngoài lắp đặt thang thoát hiểm ngoài trời, chủ nhà còn lắp thêm hệ thống báo cháy tại các hành lang. Đặc biệt, tại tầng 1 cũng là nơi để xe của căn chung cư mini được lắp thêm các quả nổ cứu hỏa.

"Theo tôi đánh giá, xảy ra cháy nguy hiểm nhất là từ tầng 1 rồi bùng lên các tầng khác. Khi xảy ra cháy, theo quán tính mọi người thường chạy lên tầng thượng nên thang thoát hiểm ngoài trời ở tầng này là quan trọng nhất", ông Sỹ chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về việc hàng loạt chung cư mini thời gian gần đây ồ ạt lắp thang thoát hiểm ngoài trời, Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cho rằng, việc làm này mang tính chất "đối phó".

Theo ông Xiêm, để người dân biết cách sử dụng các thang thoát hiểm này đảm bảo an toàn thì chủ công trình cần phải phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là công an khu vực thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn thoát hiểm một cách an toàn, tránh trường hợp rơi từ thang thoát hiểm xuống đất.

"Theo quy chuẩn, đường thoát nạn an toàn trong điều kiện cháy thì thang thoát hiểm ngoài trời mà nhiều chung cư mini đang lắp đặt không đạt yêu cầu", ông Xiêm nói và cho biết, thực tế đã có trường hợp người dân khi phát hiện cháy đã tìm cách di chuyển từ tầng cao xuống, không may rơi xuống đất tử vong.