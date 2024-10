"Chợ tự phát" bủa vây chợ đầu mối ở TPHCM, giao thông hỗn loạn

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông xung quanh khu vực chợ đầu mối, nơi tập trung luân chuyển hàng hóa, thực phẩm cung cấp cho người dân TPHCM.

Theo ghi nhận, tại chợ đầu mối Hóc Môn, đường Nguyễn Thị Sóc, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, các tuyến đường xung quanh khu vực này trở thành điểm buôn bán, tập kết rác thải.

Tại đường số 4, số 10, hàng chục người dân căng dù bày bán hàng hóa ngay dưới mặt đường biến tuyến đường này thành "chợ tự phát". Hai bên lòng đường bị lấn chiếm phân nửa, rác thải tràn lan, mặt đường nhầy nhụa, bốc mùi hôi thối.

Trên đường số 4, hàng chục người dân căng dù buôn bán dưới lòng đường, phía sau biến thành điểm tập kết rác (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cách đó chỉ vài trăm mét, tại đường số 2, số 11B, nhiều xe tải, xe đầu kéo container bất chấp biển cấm, dừng đỗ sai quy định cản trở việc lưu thông của người dân.

"Nhà tôi gần đây, cứ mỗi lần đi chợ ngang qua đường số 4, tôi cảm thấy rất khó chịu vì mùi hôi, mặt đường trơn trượt dễ ngã. Họ bày bán chiếm hết 2 bên lòng đường ra vào chợ người dân phải luồn lách để di chuyển trong khi bên trong chợ họ lại không vào bán", một người dân sống gần khu vực bức xúc.

Bất chấp biển cấm xe tải, xe đầu kéo container ngang nhiên dừng đỗ tại nhiều tuyến đường quanh chợ đầu mối Hóc Môn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tương tự, tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), dù biển thông báo về quy định xử phạt đối với hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm điểm buôn bán được cắm hàng loạt, tuy nhiên người dân vẫn thản nhiên bày bán, bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng.

Quan sát của phóng viên, tại đường Quản Trọng Linh (đường vào chợ), người dân lấn chiếm gần 1 làn đường để kinh doanh. Một số người bày hàng bán dưới lòng đường ngay tổ bảo vệ dân phố phường 7, quận 8.

Đi vào sâu bên trong, gần khu vực cổng chợ, xe ba gác, xe lôi ra vào liên tục để vận chuyển hàng hóa. Tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe "mù" chạy ngược chiều trên các tuyến đường quanh chợ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân buôn bán dưới lòng đường cạnh tổ bảo vệ dân phố trên đường Quản Trọng Linh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vương Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Đông, cho biết, việc xử lý tình trạng người dân buôn bán, lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường quanh chợ đầu mối Hóc Môn còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Thống, tại khu vực đường số 4 có chốt kiểm soát an ninh trật tự gồm nhiều lực lượng như: CSGT huyện Bình Chánh; Trật tự đô thị huyện Bình Chánh; Trật tự đô thị 3 xã giáp ranh chợ đầu mối... Chốt này chia làm 3 ca, hoạt động 24/24h.

"Xã thường xuyên tuyên truyền, phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, lực lượng quá mỏng, dân số đông do đó việc xử lý triệt để còn gặp nhiều khó khăn", Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Đông nói.

Xe lôi, xe "mù" lao vun vút trên đường Quản Trọng Linh tối 7/10 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong khi đó, ông Lê Thanh Khải, Chủ tịch UBND phường 7 (quận 8), cho biết, vấn đề lòng lề đường tại chợ đầu mối Bình Điền đã diễn ra từ lâu, tại khu vực đường Quản Trọng Linh, mỗi ngày phường và tổ dân phố đều tổ chức chốt trực, lực lượng CSGT cũng thường xuyên kiểm tra.

Theo Trạm CSGT Tân Túc, thuộc Phòng (PC08) Công an TPHCM, tối 8/10, đơn vị này đã phối hợp với Đội CSGT-TT Công an quận 8 và huyện Bình Chánh, cùng lực lượng Trật tự Đô thị, Công an phường 7, Công an xã An Phú Tây ra quân kiểm tra các phương tiện ra vào chợ đầu mối Bình Điền.

Theo cơ quan chức năng, khu vực chợ đầu mối Bình Điền là ranh giới địa lý hành chính giữa huyện Bình Chánh và quận 8. Do đó, tình hình an ninh trật tự xã hội và giao thông rất phức tạp. Lực lượng chức năng phải thường xuyên ra quân xử lý.

Người dân bày bán lấn chiến gần một làn đường vào chợ đầu mối Bình Điền (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại buổi kiểm tra, Trung tá Trần Minh Quang, Trưởng Trạm CSGT Tân Túc và Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Trạm CSGT Tân Túc, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp xử lý quyết liệt đối với các phương tiện xe lôi, xe 3, 4 bánh tự chế, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với tài xế.

Sau khoảng 2 giờ làm việc, tổ công tác đã tổng kiểm tra 530 phương tiện, lập 20 biên bản đối với các trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe mô tô, 3 xe lôi, 1 xe ba bánh tự chế. Trong đó, có 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng chức năng kiểm tra ma túy ngẫu nhiên 19 trường hợp, tất cả đều có kết quả âm tính.