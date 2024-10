Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Tối 4/10, Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, cùng công an địa phương lập chốt kiểm tra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, nhằm đảo bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.

Nhiều xe máy không đèn, không biển số bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hơn 20h, khu vực chợ đầu mối hoạt động tấp nập, đông xe cộ ra vào chợ. Nhiều xe máy, xe ba gác không đèn, không biển số chở hàng hóa cồng kềnh bị cảnh sát yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Đa số các tài xế vi phạm là nhân viên vận chuyển rau củ trong chợ, một số người tự mua xe "cà tàng", số khác được chủ vựa cấp xe để chở hàng.

"Tôi chỉ dùng xe này chở hàng hóa trong chợ thôi. Xe này tôi mua 1,5 triệu đồng, giờ bị phạt như vậy chắc bỏ xe, mua xe khác", người đàn ông chạy xe máy không đèn, không biển số, nói.

CSGT kiểm tra xe khách vào chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau 3 giờ, lực lượng chức năng kiểm tra 145 phương tiện, trong đó phát hiện 27 trường hợp vi phạm, với các lỗi tài xế không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn, không giấy phép lái xe, không giấy đăng ký xe, xe không đèn, không biển số.

CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nói trên, tạm giữ 16 xe máy, 6 xe ba bánh, 5 giấy phép lái xe. Tại buổi làm việc, cảnh sát cùng nhân viên y tế kiểm tra ma túy đối với 17 tài xế, nhưng không phát hiện vi phạm.

Thời gian tới, lực lượng chức năng TP Thủ Đức tăng cường tuần tra, kiểm soát, quyết liệt xử lý vi phạm giao thông đường bộ tại các khu vực đông người qua lại, góp phần nâng cao ý thức và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho xã hội.