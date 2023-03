Chờ 4 ngày mới tới lượt đăng kiểm, tài xế đưa cả vợ đi cùng lo cơm nước

Sáng 13/3, hàng trăm xe ô tô các loại xếp hàng dài vài trăm mét chờ đến lượt vào đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-06V (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Đường Phan Trọng Tuệ vốn chỉ có hai làn xe, nay lại bị hàng dài xe xếp hàng khiến lòng đường càng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là đoạn trước số nhà 48.

Ông Nguyễn Ánh Hồng sống gần Trung tâm Đăng kiểm 29-06V cho biết, gần một tháng qua tình trạng ùn tắc thường xảy ra vào giờ cao điểm. Việc xe ô tô xếp hàng dài không chỉ gây tắc đường mà còn ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh, buôn bán của gia đình ông.

"Vào ban đêm, nhiều tài xế không có ý thức còn tiểu tiện ngay trước cửa nhà đến sáng bốc mùi rất khó chịu. Tôi phải liên tục dội nước, nhiều lúc các tài xế còn cãi nhau ầm ĩ vì tranh giành chỗ", ông Hồng thở dài.

Sau hơn 3 ngày chờ đợi, anh Nông Hữu Giang (quê Bắc Giang) đã đưa được xe tải vào trong sân của trung tâm 29-06V.

Vào chiều thứ 6, anh Giang cùng 2 đồng nghiệp đưa xe tải đến đây để đăng kiểm và nằm chờ đợi đến sáng nay. Lo sợ bị mất bình ắc quy và người khác tranh chỗ nên anh Giang phải luôn ở bên cạnh xe.

"Mấy ngày qua, ban đêm thì ngủ trong xe còn khi tắm rửa nhờ nhà người dân", anh Giang nói.

Vợ chồng anh Bùi Văn Tuấn (quê Ứng Hòa, Hà Nội) đưa xe tải loại 2,5 tấn đi đăng kiểm từ sáng thứ 4 (8/3) và phải nằm ở xe chờ đợi đến thứ 7 (11/3) mới tới lượt. Tuy nhiên, khi vào đăng kiểm, các kiểm định viên thông báo xe của anh cần phải sửa chữa một số bộ phận liên quan đến phanh, thành thùng, đèn, hệ thống chiếu sáng,...

Mất gần một ngày sửa chữa, sáng nay anh Tuấn mới đưa xe đi đăng kiểm lại theo lịch hẹn trước đó.

"Ngày đầu đưa xe đi đăng kiểm tôi xác định sẽ phải ở lại dài ngày nên đưa vợ đi cùng cho đỡ buồn và có người lo cơm nước", anh Tuấn chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng nay tại Trung tâm Đăng kiểm 29-06V có 2 cán bộ Cảnh sát Giao thông (CSGT) tăng cường hỗ trợ.

Sau ít phút trao đổi công việc với ông Hoàng Trung Liêm, Giám đốc Trung tâm 29-06V, Đại úy Dinh Văn Toàn (công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên) và Thượng úy Tô Anh Dũng (công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) khẩn trương bắt tay vào công việc.

Công việc bước đầu của Đại úy Toàn và Thượng úy Dũng là kiểm tra số khung, số máy, thành thùng xe, nhãn hiệu, số ghế ngồi, diện tích,…

"Ngày đầu bắt tay vào việc cũng có phần bỡ ngỡ nhưng tôi đều thực hiện được vì trước đó đã tập huấn dưới Hà Nam. Trong các khâu kiểm tra cơ bản thì việc nhận diện số khung, số máy có phần khó hơn vì nhiều xe đời cũ, số bị mờ", Đại úy Toàn chia sẻ và nói rằng việc nhận nhiệm vụ đi hỗ trợ cho trung tâm đăng kiểm gấp gáp nên chưa chuẩn bị đầy đủ tư trang.

Thượng úy Dũng đã có gần 5 năm thực hiện công việc kiểm định xe trong lực lượng Công an nhân dân và cấp đăng ký xe ô tô nên khá thuần thục công việc.

"Xe ngoài ngành công an có nhiều chủng loại, kích thước hơn còn việc kiểm định xe cơ bản giống nhau", Thượng úy Dũng đánh giá.

Theo ông Hoàng Trung Liêm, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-06V, sự có mặt của lực lượng CSGT thời điểm này là rất cần thiết bởi đơn vị đang thiếu nhân viên kiểm định trong khi lượng xe xếp hàng quá đông.

Không chỉ thế, các chủ phương tiện thường xảy ra cãi vã liên quan đến việc xếp chỗ chờ đợi. Có thời điểm xuất hiện cả những đối tượng "xã hội" gây mất an ninh, trật tự.

Ông Liêm cũng đưa ra khuyến cáo đối với các tài xế trước khi đưa xe đi đăng kiểm nên sửa chữa, bảo dưỡng tốt để tránh mất thời gian trong việc kiểm tra, kiểm định.

Hiện Trung tâm Đăng kiểm 29-06V đang hoạt động 4 dây chuyền, trung bình đạt khoảng 140 xe/ngày. Trong những ngày tới khi có sự tăng cường của CSGT, ông Liêm hy vọng công suất sẽ tăng lên và giảm tình trạng mất an ninh trật tự.

"Mặc dù công việc của các CSGT là hỗ trợ đăng kiểm nhưng nhiều người khi thấy cảnh sát cũng đỡ bặm trợn, cãi vã hơn trước", ông Liêm nói.

Thiếu tá Lê Thanh Phương, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên, cùng 2 đồng đội được phân công hỗ trợ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-01V (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Trong ngày đầu làm việc, Thiếu tá Phương được các kiểm định viên hướng dẫn quy trình kiểm tra, kiểm định.

Theo Thiếu tá Phương, trước khi đi hỗ trợ cho trung tâm đăng kiểm đã được tập huấn và có thẻ kiểm định viên, quy trình kiểm định xe trong lực lượng CAND và bên ngoài đều giống nhau.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giải quyết các vấn đề đang còn tồn đọng và tránh bức xúc cho người dân", Thiếu tá Phương nói.

Ông Trần Đình Chiến, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-01V cho biết, mặc dù mới ngày đầu làm việc nhưng các kiểm định viên và CSGT phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn, không bị vướng mắc.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-01V đang hoạt động 3 dây chuyền, công suất kiểm định 70 xe/ngày.

Khi có thêm lực lượng CSGT, đơn vị sẽ mở thêm một dây chuyền và cài đặt app để người dân đăng ký trực tuyến, tránh tình trạng xếp hàng, tụ tập đông người.