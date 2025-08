Bộ Công an hỗ trợ xây trường học, nhà ở cho người dân vùng lũ

Ngày 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đại diện Bộ Công an đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An để thống nhất kế hoạch hỗ trợ xây dựng trường học và nhà ở cho người dân vùng lũ bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3. Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã quán triệt chủ trương của Bộ Công an về việc phát động đợt cao điểm hỗ trợ xây dựng nhà ở và trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thể hiện tinh thần “không để người dân nào phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất”.

Đoàn công tác khảo sát xây dựng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (Ảnh: Hồng Hưng).

Theo kế hoạch, Bộ Công an sẽ hỗ trợ xây dựng mới 500 căn nhà bị đổ sập, trôi hoàn toàn hoặc thuộc diện phải di dời khẩn cấp, đồng thời sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng nặng. Riêng tại xã Mỹ Lý, có 86 hộ dân đã đăng ký nguyện vọng xây dựng nhà lắp ghép.

Ngoài ra, nhiều trường học tại Nghệ An cũng bị hư hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, trong đó Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị tàn phá hoàn toàn và cần được xây dựng mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Ông đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ở và trường học để sớm ổn định đời sống cho người dân.

Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến xã Mỹ Lý để thăm hỏi, động viên bà con chịu thiệt hại do thiên tai. Đoàn cũng gặp gỡ, chia sẻ khó khăn với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, đồng thời khảo sát vị trí dự kiến xây dựng lại trường học.

Đoàn công tác ngược dòng Nậm Nơn vào bản khảo sát vị trí xây dựng trường mới (Ảnh: Hồ Hưng).

Dự kiến, ngày 11/8, tại xã Mỹ Lý, Bộ Công an sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm kéo dài 40 ngày đêm nhằm triển khai xây dựng 500 căn nhà và ngôi trường mới cho học sinh vùng cao.

Những công trình này không chỉ được dựng lên bằng vật liệu mà còn bằng tình thương, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân, nhằm tạo điểm tựa để bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.