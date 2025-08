Điều chuyển công tác cán bộ CSGT phát ngôn không chuẩn mực với dân

Công tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi báo chí để phản hồi về thông tin một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk có hành vi không chuẩn mực đối với người dân.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 22/6, qua nắm thông tin báo chí phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện clip đăng trên tài khoản Facebook của một người dân phản ánh thái độ thiếu chuẩn mực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của một cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ CSGT có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người dân khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo khẩn trương xác minh thông tin, làm việc, kiểm điểm đối với cá nhân, tập thể có liên quan nếu có sai phạm.

Qua xác minh, khoảng 9h30 ngày 21/6, trên tuyến quốc lộ 26, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cán bộ N.A.N. (thuộc Đội CSGT đường bộ số 2) đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn đối với xe mô tô biển kiểm soát 47G-233.xx do anh anh D.K.T. điều khiển.

Quá trình làm việc, cán bộ N. và anh T. mâu thuẫn. Do không giữ được bình tĩnh, cán bộ N. có thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định của ngành về văn hóa ứng xử, tác phong khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định điều chuyển công tác đối với cán bộ N.A.N. ra khỏi lực lượng CSGT để giáo dục, phòng ngừa chung; đồng thời tiếp tục xác minh để xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Theo công an tỉnh, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo đối với lực lượng CSGT, tập trung chỉ đạo thực hiện văn hóa, ứng xử chuẩn mực đạo đức khi tiếp xúc với nhân dân. Nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.