Chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Trong đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi trao quyết định (Ảnh: A Nhân).

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết.

Trước đó, ngày 3/9, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (49 tuổi, quê Quảng Nam cũ), có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ sư công nghệ Silicat.

Trong quá trình công tác, ông từng trải qua nhiều vị trí tại thành phố Đà Nẵng (cũ) như Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Tháng 10/2020, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 12/2020, các đại biểu bầu ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đến tháng 1/2021, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 1/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ).

Tháng 6, sau khi hợp nhất địa giới hành chính giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mới.