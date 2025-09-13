Phương án cấm toàn bộ phương tiện lên cầu Nhật Tân từ nay đến 30/9

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo gia hạn thời gian nội dung tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân và đường dẫn lên cầu để phục vụ thi công hạng mục giá long môn và hàng rào phân làn phương tiện trên cầu.

Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 30/9.

Theo đó, đơn vị chức năng sẽ thi công hố móng giá long môn trong thời gian từ 22h đến 5h hôm sau, rào chắn 1/3 mặt đường hướng Đông Anh đi Tây Hồ và ngược lại lên cầu Nhật Tân, chiều dài rào 30m tại 2 đầu cầu.

Trong thời gian này, các phương tiện xe máy di chuyển hỗn hợp trên 2/3 mặt đường còn lại tại 2 vị trí thi công hố móng giá long môn.

Cầu Nhật Tân (Ảnh: Mạnh Quân).

Thời gian thi công lắp đặt giá long môn từ 0h đến 4h, lực lượng chức năng sẽ rào chắn toàn bộ đường dẫn lên cầu Nhật Tân ở cả hai hướng và cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân để thi công lắp đặt giá long môn.

Trong thời gian này, các phương tiện di chuyển xuống đường dẫn 2 đầu cầu để chuyển hướng đi cầu Thăng Long hoặc cầu khác.

Giai đoạn thi công hàng rào phân làn phương tiện trên cầu từ 22h đến 5h hôm sau, nhà chức trách sẽ rào chắn 1/3 mặt cầu sát từ làn xe máy, chiều dài rào mỗi đoạn khoảng 300m. Các phương tiện xe máy di chuyển hỗn hợp trên 2/3 mặt đường còn lại.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu thi công theo chiều từ đường Võ Chí Công sang hướng đi Nội Bài, sau khi thi công xong chuyển sang thi công chiều ngược lại tương tự.

Ban ngày, các phương tiện lưu thông bình thường theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.