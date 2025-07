Điều đặc biệt về tân Chủ tịch thành phố lớn nhất Việt Nam

Ngày 30/6, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Thủ tướng chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, trước khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vào tháng 1/2024, ông đã có hơn 25 năm công tác tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (Ảnh: A Núi).

Ông từng trải qua nhiều vị trí như Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũ.

Ông đã để lại dấu ấn tại thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện nhiều chính sách nhân văn của thành phố. Ông được đánh giá luôn đặt mục tiêu vì sự phát triển của thành phố lên trên hết, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, sâu sát cơ sở, mạnh dạn vận dụng sáng tạo.

Trong khi đó, gần 1,5 năm công tác tại tỉnh Quảng Nam, tuy thời gian chưa lâu nhưng vị Bí thư Tỉnh ủy này đã kịp để lại dấu ấn cho Quảng Nam.

Ông được biết đến với vai trò chỉ đạo xóa nhà tạm, phát triển nhà ở xã hội và thường xuyên lắng nghe ý kiến từ cơ sở, quan tâm đời sống người dân.

Trong năm đầu tiên về nhận nhiệm vụ, qua thống kê cho thấy, năm 2024, kinh tế Quảng Nam được đánh giá là phục hồi tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2024 ước tính tăng 7,1% (năm 2023 âm 8,37%). Sản xuất công nghiệp phục hồi ấn tượng (tăng 13,5%).

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng trưởng, năm 2024 đạt 27.594 tỷ đồng, đạt 116,92% dự toán và tăng 10,09% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 8,02 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ, vượt 6% so với kế hoạch. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2024 ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Quy mô nền kinh tế năm 2024 đạt gần 129.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, du lịch, dịch vụ luôn tăng cao.

Mới đây nhất vào ngày 24/6, trong kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã có những chỉ đạo quyết liệt liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy thành phố mới.

Ông Triết chỉ đạo rất gắt gao việc giám sát bố trí cán bộ cho các xã mới khi công tác này vẫn có những vấn đề chưa công khai, minh bạch, đầy đủ theo lãnh đạo, chỉ đạo, vẫn còn chuyện "người quen", "người của tôi", vẫn còn xu hướng xem xét theo nguyện vọng của cán bộ là chính, chứ không phải theo yêu cầu của việc bố trí công tác ở xã, phường mới.