Công an xác minh "tâm thư kêu cứu" của bé trai sống với mẹ kế ở Hà Nội

Ngày 13/9, lãnh đạo Công an phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến một bài viết đăng tải trên mạng xã hội, được cho là "lời kêu cứu" của bé trai đang sống cùng mẹ kế.

Theo nội dung bài đăng, tài khoản này chia sẻ 3 đoạn video kèm vài trang nhật ký được cho là của bé trai, kể lại quá trình sống với bố và mẹ kế.

Video ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng (Ảnh: Q.L.).

Trong bức “tâm thư”, có đoạn viết: “Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”.

Bên cạnh đó, một video được trích xuất từ camera cũng ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế.

Sự việc được cho là xảy ra tại Chung cư Victoria, phường Kiến Hưng.