Bổ nhiệm Bí thư Đà Nẵng làm Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ

Ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, tại Quyết định số 1883, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Hồng Phong).

Quyết định số 1880 của Thủ tướng nêu rõ việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định số 1881, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Lãnh đạo Chính phủ cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, theo Quyết định số 1882.

Tại Quyết định số 1885, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Quyết định số 1886, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo Quyết định số 1887, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định số 1889, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3/9.