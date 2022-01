Cháy lớn tại khu dịch vụ thương mại ngay ngày đầu năm mới

Dân trí Một vụ cháy lớn ngay ngày đầu năm mới 2022 xảy ra tại khu vực nhà thương mại dịch vụ của Công ty TNHH So To, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Ngày 1/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị nhận được thông tin vụ cháy vào khoảng 16h05 cùng ngày tại khu vực nhà thương mại dịch vụ, Công ty TNHH So To, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện và triển khai phương án chữa cháy (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH).

Sau khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, đơn vị đã điều động 3 xe chữa cháy, một xe bồn cùng 30 cán bộ, lính cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Theo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, do bên trong nhà có nhiều chất dễ cháy như quần áo trưng bày và vải vụn nên ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng lan trong diện tích khoảng 400 m2. Sau hơn một giờ chữa cháy, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế và dập tắt đám cháy, đồng thời tiếp tục phun nước dập tàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Trần Lê