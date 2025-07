An Giang sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đi lại cho cán bộ ra sao?

Sáng 29/7, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh An Giang đã trình dự thảo nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các dự thảo đề xuất ra sao?

Theo dự kiến, có 2.228 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nhu cầu nhà ở (trong đó 862 trường hợp muốn nhà công vụ, 1.366 trường hợp có nhu cầu thuê nhà) và 1.662 người đăng ký nhu cầu phương tiện đưa đón.

Dự thảo đề xuất mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng cho chi phí đi lại; 1,5 triệu đồng/người/tháng cho sinh hoạt phí và 1,5 triệu đồng/người/tháng cho lưu trú. Tổng mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Chế độ này sẽ được chi trả định kỳ hàng tháng cùng với tiền lương và có thời gian thực hiện là 24 tháng kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

Tổng kinh phí tỉnh dự kiến hỗ trợ khoảng 6,7 tỷ đồng/tháng, tương đương 80,4 tỷ đồng/năm. Nguồn kinh phí sẽ được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Nguyễn Như Anh tại kỳ họp HĐND tỉnh sáng 29/7 (Ảnh: Hoàng Duật).

Cũng tại kỳ họp, UBND tỉnh đã trình HĐND dự thảo nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đặc biệt dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách xã, ấp, người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, ấp đội trưởng và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đang công tác tại đặc khu Thổ Châu.

Đề xuất này xuất phát từ thực tiễn khó khăn về đời sống và chi phí sinh hoạt cao gấp 2 đến 3 lần so với đất liền trên xã đảo chiến lược này.

Trước đây, cán bộ tại Thổ Châu từng được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp bằng 200% so với đất liền, nhưng quyết định này đã bị bãi bỏ vào ngày 18/6/2024, khiến thu nhập hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức tại đảo này giảm 50%.

Dự thảo nghị quyết đưa ra các mức hỗ trợ cụ thể: 25% tiền lương hiện hưởng cho cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 30% tiền lương hiện hưởng cho cán bộ không thuộc diện trên và công chức, viên chức công tác tại đặc khu; 70% phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp và 80% phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp đội trưởng và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Dự kiến, kinh phí hỗ trợ cho 94 đối tượng này sẽ vào khoảng 4 tỷ đồng/năm, được đảm bảo từ ngân sách theo phân cấp hiện hành.

Sau quá trình thảo luận và xem xét kỹ lưỡng, 100% đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chính sách này nhằm đảm bảo sự ổn định cho đội ngũ cán bộ sau khi tỉnh Kiên Giang và An Giang sáp nhập thành tỉnh An Giang mới, với trung tâm hành chính - chính trị đặt tại phường Rạch Giá, cách trung tâm hành chính cũ của An Giang hơn 70km.

6 tháng An Giang thu ngân sách Nhà nước hơn 13.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 13.112 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, hoàn thành 52,14% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong số này, tỉnh An Giang (trước khi sáp nhập) đóng góp 4.682 tỷ đồng, đạt 60,96% dự toán và bằng 98,28% so với cùng kỳ. Tỉnh Kiên Giang đóng góp 8.430 tỷ đồng, đạt 48,26% dự toán và tăng 118,46% so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 264 tỷ đồng, chiếm 47,14% dự toán, trong khi thu nội địa đạt 12.848 tỷ đồng, chiếm 52,25% dự toán.

Có 13 trên tổng số 18 khoản thu và sắc thuế đã đạt hoặc vượt tiến độ bình quân, bao gồm các khoản thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết.

Tuy nhiên, 5 khoản thu còn lại như thuế bảo vệ môi trường hay thu tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ kỳ vọng.

Về ngân sách địa phương, tổng thu ước đạt 24.555 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, đạt 49,85% dự toán HĐND tỉnh giao. Dự kiến cho 6 tháng cuối năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 26.275 tỷ đồng, vượt 104,48% dự toán HĐND tỉnh giao.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Hoàng Duật)

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang cho thấy những kết quả tích cực, đặc biệt trong bối cảnh tái cơ cấu bộ máy hành chính. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,12%, với các khu vực kinh tế chủ chốt đều có đóng góp đáng kể: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,42%, công nghiệp và xây dựng tăng 11,33%, và dịch vụ tăng 10,80%.

Các công trình và dự án trọng điểm cấp quốc gia đạt được tiến độ đề ra. Đặc biệt, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã vượt tiến độ chung.

Công tác an sinh xã hội cũng được đảm bảo, tỉnh đã hoàn thành việc thẩm định và xác lập 1.420 hồ sơ người có công với cách mạng đúng quy định.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại đã được tổ chức thành công. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh hiện đạt 56,17%.