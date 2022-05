Cây cảnh "khủng" nhà nguyên Chủ tịch TP Hạ Long có bị niêm phong, kê biên?

Sau khi Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà - nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, nguyên Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long - để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", dư luận rất quan tâm tới khối tài sản của ông này.

Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ, niêm phong 4 xe ô tô hạng sang xuất hiện tại biệt thự của ông Hà gồm: Mercedes Benz E300, VinFast Lux SA, Lexus LX 570 và Lexus ES 350. Giá trị của những chiếc xe ô tô này được định giá trên thị trường từ 10-20 tỷ đồng.

Ngôi biệt thự nhìn ra biển của gia đình ông Phạm Hồng Hà cũng được giới môi giới bất động sản định giá hàng chục tỷ tới cả trăm tỷ đồng và đến nay chưa có thông tin về việc bị cơ quan công an niêm phong hay kê biên.

Cùng với đó, thông tin và hình ảnh về những cây cảnh "khủng" được trồng trước nhà ông Phạm Hồng Hà trở thành đề tài tranh luận, bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Vậy những cây cảnh này có thể bị cơ quan chức năng niêm phong, kê biên phục vụ cho việc thi hành án sau này?

Sáng 17/5, trao đổi với Dân trí, một chuyên gia về pháp luật thi hành án thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho rằng, qua thông tin trên báo chí đến nay dư luận mới được biết cơ quan tố tụng đang tạm thời niêm phong 4 xe ô tô.

Tùy thuộc vào diễn biến vụ án, có thể thời gian tới cơ quan công an sẽ tiếp tục xem xét việc niêm phong, kê biên nhà đất biệt thự với giá trị rất lớn nói trên của ông Hà. Gắn liền với nhà đất sẽ có những tài sản khác khó tách rời như đồ thờ cúng, điều hòa, nội thất trong ngôi nhà, cây ăn quả trồng trên đất…

"Tôi được biết, loại cây này đang có giá trị giao dịch trên thị trường khá lớn, nên cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh có thể xem xét nó là một dạng tài sản có thể kê biên để đấu giá trong quá trình thi hành án sau này. Để niêm phong, kê biên cây cảnh như vậy thì trong biên bản phải nêu rõ các thông tin gắn liền với tài sản nhà đất và có mô tả kỹ lưỡng về vị trí, hiện trạng cây,..."- vị này nêu quan điểm.

Chung quan điểm, một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết giá trị của những cây cảnh trên đang trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

"Đây là một dạng tài sản mà giá trị mua bán trên thị trường khá lớn. Giá trị của những cây này không cố định do phụ thuộc vào thị hiếu và nhu cầu, sở thích của những người chơi cây. Nếu có căn cứ chứng minh những cây cảnh đó thuộc sở hữu của ông Hà hoặc được mua từ tiền phạm tội mà có thì có thể kê biên để sau này thi hành án theo quy định"- vị này cho hay.

Ngoài ra, theo vị này, mặc dù trong 4 chiếc ô tô chỉ có một chiếc đứng tên ông Phạm Hồng Hà nhưng việc niêm phong, kê biên của cơ quan công an hoàn toàn đúng luật. Cơ quan công an chắc chắn có đủ căn cứ xác định 3 chiếc ô tô còn lại dù đứng tên người khác nhưng có liên quan đến ông Hà. Việc "bóc tách" giá trị sở hữu, quyền và nghĩa vụ liên quan đến 3 chiếc ô tô này như thế nào sẽ được xác định trong giai đoạn tố tụng tiếp theo.

"Chúng tôi từng làm nhiều vụ thi hành án tài sản rất lớn tương tự, tài sản được đứng tên bố ruột, em gái của người liên quan nhưng vẫn bị kê biên để thi hành án, thu hồi tài sản về cho nhà nước. Những cây cảnh "khủng" ở nhà cựu lãnh đạo TP Hạ Long cũng vậy, nếu bị kê biên thì sau này sẽ được đưa ra đấu giá để thu hồi tiền"- vị này nêu quan điểm.

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can thuộc Công ty cổ phần Quản lý đường sông 3, trong đó bắt giam 3 bị can: Phạm Văn Phả - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đỗ Công Hào - Giám đốc; Phạm Văn Chinh - Phó Giám đốc.

Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Hải Anh - Nguyên Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật; Ngô Thị Thu Lư - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch; Lê Kim Hoa - nhân viên công ty.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Các bị can gồm: Bùi Sĩ Giáp - nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương - Nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, về hành vi "Nhận hối lộ"; Phạm Hồng Hà - nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.