Cầu Rạch Miễu 2 sẽ hợp long vào lễ 30/4-1/5

Trước dịp lễ 30/4-1/5, cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang - Bến Tre sẽ hợp long nhịp chính, sau đó sẽ thông xe kỹ thuật và đưa vào sử dụng vào lễ Quốc khánh 2/9, sau hơn 3 năm thi công. Hiện các đơn vị gấp rút triển khai các hạng mục, hàng trăm công nhân tăng ca ngày đêm đưa dự án sớm về đích.

Công nhân gấp rút trên công trường thi công cầu Rạch Miễu 2 (Video: Bảo Kỳ).

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), dự án cầu Rạch Miễu 2 đạt tiến độ hơn 80%, vượt tiến độ chung hơn 4% so với kế hoạch; riêng phần cầu chính là cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 15%.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có chiều dài khoảng 17,6km, đường cấp III đồng bằng 4 làn xe. Trong đó, cầu chính Rạch Miễu 2 là cầu dây văng với tổng chiều dài tính đến đuôi mố là hơn 1,97km; cầu vượt sông Mỹ Tho là cầu đúc hẫng tổng chiều dài tính đến đuôi mố là hơn 455m. Công trình được khởi công cuối tháng 3/2022, có tổng mức đầu tư 6.810 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đơn vị thi công đang lắp đặt bó cáp dây văng thứ 96/112.

Phần đường dẫn lên cầu phía bờ Tiền Giang đã thi công hoàn thiện.

Mỗi ngày, trên công trường có khoảng 500 công nhân, 83 cán bộ kỹ thuật thi công theo 3 ca, 4 kíp đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch. Hơn 150 đầu máy, thiết bị được tập kết phục vụ xây dựng dự án cầu Rạch Miễu 2.

Tổng số mũi thi công đang thực hiện như căng bó cáp cuối cùng, đổ bê tông mặt cầu... sẵn sàng công tác hợp long.

Ông Lê Thuận Dũng, cán bộ an toàn lao động của Nhà thầu Trung Nam E&C cho biết, chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị tham gia dự án cũng vừa tổ chức phát động phong trào thi đua "45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)".

"Trong thời gian này chúng tôi nỗ lực thi công tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn lao động là trên hết. Đặc biệt, thi công cầu Rạch Miễu 2 khá khó khăn do thủy triều, dòng nước chảy siết, nhiều phương tiện qua lại... nên đơn vị thường tổ chức các buổi tập huấn an toàn lao động để anh em công nhân nắm rõ", ông Dũng cho hay.

Theo các kỹ sư, công nhân - những người làm nhiệm vụ "nối nhịp bờ vui", việc được góp sức cho dự án cầu Rạch Miễu 2, trông thấy cầu thành hình từng ngày là điều rất thiêng liêng, ý nghĩa.

Cây cầu hoàn thành sẽ giảm tải phần nào ùn tắc cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, đồng thời giúp hạ tầng giao thông, kinh tế ĐBSCL phát triển mạnh mẽ hơn.

Các công nhân thi công đường dẫn lên nhịp cầu chính bên bờ cù lao Thới Sơn (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu 4km.

Cầu Rạch Miễu hiện tại thường ùn tắc vào các giờ cao điểm, đặc biệt cứ dịp lễ, Tết đều "ken đặc" phương tiện, mất nhiều thời gian di chuyển.