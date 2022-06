Cầu Long Biên bị "thủng": Bộ GTVT truy trách nhiệm ngành đường sắt

Trong văn bản gửi Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cầu Long Biên sau hai vụ sập tấm đan trên cầu trong tháng 5 vừa qua.

"Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương thực hiện khắc phục, sửa chữa ngay các vị trí hư hỏng, các vị trí có nguy cơ mất an toàn nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và người, phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên" - văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Hình ảnh tấm đan tại mặt cầu Long Biên bị sụt xuống sông ngày 28/5 (Ảnh: Quang Nhân).

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cần rà soát tổng thể các hạng mục dự kiến cần đầu tư, sửa chữa, khôi phục, trong đó xác định rõ tổng mức đầu tư, lộ trình đầu tư và nguồn vốn thực hiện và báo cáo Bộ GTVT để được xem xét quyết định.

"Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phải chấn chỉnh, nhắc nhở đơn vị quản lý bảo trì cầu Long Biên, thực hiện nghiêm quy trình bảo trì cầu Long Biên đối với công tác kiểm tra, phát hiện hư hỏng công trình để có biện pháp xử lý kịp thời; chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố, hư hỏng công trình cầu Long Biên" - Bộ GTVT nhấn mạnh yêu cầu.

Đối với tình hình an ninh trật tự đe dọa mất an toàn, Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm việc với chính quyền địa phương thực hiện rào chắn các lối đi xuống bãi giữa sông Hồng để cấm xe máy đi trên phần đường bộ hành; cắm biển cấm xe máy đi trên phần đường bộ hành; phối hợp với cảnh sát giao thông để ngăn ngừa các xe ba bánh chở hàng nặng đi qua cầu.

Trên cơ sở báo cáo rà soát tổng thể các hạng mục dự kiến cần sửa chữa cầu Long Biên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, giao Vụ Kế hoạch đầu tư rà soát, cân đối, kiến nghị cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí vốn đầu tư để thực hiện đầu tư, cải tạo cầu Long Biên.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở GTVT, Công an TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong công tác ngăn ngừa các xe ba bánh chở hàng nặng đi qua cầu, tụ tập buôn bán trên cầu, việc chấp hành các quy định pháp luật của người dân khi tham gia giao thông trên cầu Long Biên nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho người tham gia giao thông.

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 5 vừa qua trên cầu Long Biên liên tiếp xảy ra các vụ việc tấm đan bị hư hỏng và rơi xuống sông Hồng.

Cụ thể, ngày 28/5, tấm đan tại vị trí dầm D1/10 phần đường dành cho xe máy và xe đạp phía thượng lưu hướng quận Hoàn Kiếm đi quận Long Biên bị rơi. Ngày 4/5, phần đường dành cho người đi bộ cũng bị gãy, rơi một tấm đan xuống sông.

Cả hai vụ việc đều được nhân viên tuần cầu phát hiện kịp thời, báo đơn vị lắp đặt tín hiệu cảnh báo, bố trí nhân viên chốt gác, đồng thời huy động nhân lực, thiết bị, vật tư tiến hành sửa chữa, gia cố và lắp đặt tấm đan thay thế ngay.

Nguyên nhân do kết cấu thép đỡ tấm đan lâu ngày sử dụng bị han rỉ, mất liên kết, kết hợp mưa nhiều ngày trước đó nên chưa kịp thời phát hiện ra; đồng thời nhiều xe ba gác chở hàng nặng vẫn lưu thông trên cầu ảnh hưởng đến kết cấu thép này.