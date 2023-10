Hơn 4 tháng kể từ khi xảy ra sự cố trụ lan can và tay vịn cầu Câu Lâu bị nứt gãy hoàn toàn, việc đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại trên cầu chỉ dừng lại ở mức hàn thép, bịt lại các vị trí lan can bị đổ và hạn chế tải trọng xe qua cầu.

Việc chậm trễ thi công, sửa chữa cầu khiến người dân lo lắng và bất bình.

Cầu Câu Lâu cũ đã hơn 60 năm tuổi (Ảnh: Ngô Linh).

Việc chậm triển khai sửa chữa cầu Câu Lâu cũ, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam lý giải, ngày 22/5, Sở có văn bản đề nghị UBND huyện Duy Xuyên cho mượn toàn bộ hồ sơ cầu Câu Lâu cũ để nghiên cứu sửa chữa. Tuy nhiên, UBND huyện Duy Xuyên cho biết, các hồ sơ trên đã bị thất lạc.

Theo ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch huyện Duy Xuyên - vào thời điểm năm 2008, hồ sơ cầu Câu Lâu cũ được bàn giao cho Phòng Kế hoạch và Đầu tư (nay là Phòng Kinh tế hạ tầng) của huyện quản lý. Từ thời điểm bàn giao đến nay đã 15 năm, các cán bộ khi đó nay người nghỉ hưu, người chuyển công tác. Huyện đã tìm trong kho lưu trữ nhưng cũng chưa thấy hồ sơ cầu.

"Ngay khi cầu Câu Lâu cũ gặp sự cố, UBND huyện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tìm hồ sơ kho lưu trữ của UBND huyện và của các phòng, ban nhưng đến nay chưa tìm thấy", lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên cho hay.

11,5m nhịp lan can cầu bị nứt gãy hoàn toàn vào ngày 13/5, đến nay chưa được sửa chữa (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam - cho biết đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh một số phương án triển khai sửa chữa cầu Câu Lâu cũ.

Trong đó, Sở đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa khẩn cấp, nếu không thực hiện kịp thời, công trình cầu Câu Lâu cũ có thể nhanh chóng tiếp tục xuống cấp, lún, sập, gây mất an toàn và lãng phí.

Đoạn lan can cầu bị gãy, hình ảnh ghi nhận ngày 4/10 (Ảnh: Ngô Linh).

Phương án 2 là giao UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương thực hiện khảo sát, kiểm định, thử tải cầu để làm cơ sở xác định tải trọng hạn chế qua cầu trong điều kiện hiện nay để đảm bảo lưu thông an toàn, hiệu quả.

Nguồn vốn do UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí ngân sách tỉnh từ nguồn sự nghiệp kinh tế có mục tiêu, UBND huyện Duy Xuyên huy động thêm các nguồn hợp pháp khác để thực hiện.

Hiện nay, cầu Câu Lâu cũ do UBND huyện Duy Xuyên quản lý và đã phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn lắp đặt biển cấm xe trên 5 tấn qua cầu, Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Duy Xuyên tiếp tục phối hợp với thị xã Điện Bàn để lắp đặt biển cấm xe ô tô.

Một số nhịp có vết nứt dọc tim cầu (Ảnh: Ngô Linh).

Tuy nhiên, Sở GTVT lưu ý khi thực hiện lắp đặt các biển cấm tất cả các loại xe ô tô sẽ ảnh hưởng đến các tuyến xe buýt và việc đi lại của hàng trăm hộ dân phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn có đường ô tô kết nối với cầu Câu Lâu cũ.

Ngày 5/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Sở GTVT, Sở Tài chính truyền đạt ý kiến của ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh này về việc sửa chữa cầu Câu Lâu cũ.

Theo đó, trong tình hình nguồn ngân sách hiện nay đang khó khăn, phải cắt, giảm, dừng nhiều công trình, dự án, Sở GTVT căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh để rà soát lại những nội dung bức xúc cần sửa chữa ngay.

Từ đó, lập hồ sơ, thủ tục gửi Sở Tài chính kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách tỉnh, tổ chức sửa chữa cầu Câu Lâu cũ. Đồng thời, thực hiện cấm xe ô tô qua cầu để đảm bảo an toàn lưu thông trên cầu.

Theo Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, về lâu dài, Sở GTVT tổ chức khảo sát, kiểm định, thử tải, lập hồ sơ, thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để triển khai đầu tư sửa chữa.