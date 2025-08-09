Casa C-295 "khoác áo mới", hợp biên 4 máy bay vận tải trên bầu trời Hà Nội

Sáng sớm 9/8, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), các kỹ thuật viên hàng không và tổ bay thuộc Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã khẩn trương vào vị trí, rà soát toàn bộ máy bay.

Từ hệ thống điện, khí, động cơ cho đến các chi tiết, thông số kỹ thuật, mức nhiên liệu đều được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm từng máy bay vận tải Casa đạt trạng thái tối ưu và an toàn tuyệt đối cho buổi huấn luyện.

Đúng 6h, chiếc C-295 dẫn đầu rời đường băng, nhanh chóng lấy độ cao và cất cánh (Ảnh: Thành Đông).

Ba máy bay C-212i với kích thước nhỏ hơn và khả năng cơ động cao cất cánh biên đội 3 chiếc đồng thời, nhập vào vị trí phía sau chiếc C-295 dẫn đầu, hình thành đội hình bốn chiếc (Ảnh: Thành Đông).

Được biết, đây cũng là dịp đầu tiên trong lịch sử, Lữ đoàn không quân 918 cất cánh biên đội 3 máy bay tại sân bay Gia Lâm (Ảnh: Thành Đông).

Chiếc C-295 cùng 3 chiếc C-212i bay ngang qua mặt trời, ánh nắng sớm phủ chói loà lên toàn bộ thân và cánh, nổi bật giữa nền trời (Ảnh: Thành Đông).

Biên đội bốn máy bay vận tải bay qua sông Hồng, ngay trên bầu trời khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội. Bốn chiếc máy bay này sẽ thực hiện biểu diễn tại đại lễ mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đội hình máy bay theo sơ đồ 1-1-2, giữ đồng tốc và khoảng cách trong quá trình luyện tập (Ảnh: Thành Đông).

Sự khác biệt về đặc tính tốc độ giữa C-295 và C-212i đòi hỏi phi công phải phối hợp chặt chẽ để duy trì đội hình (Ảnh: Thành Đông).

Máy bay C-295 dẫn đầu có chiều dài 24,495m, sải cánh 25,810m, cao 8,663m, khả năng chở tối đa 71 người và 23,2 tấn hàng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chiếc Casa C-295 số hiệu 8902 được "khoác" màu sơn mới (light grey - ghi xám hay xám nhạt) để làm nhiệm vụ bay biểu diễn trong dịp đại lễ A80 sắp tới (Ảnh: Thành Đông).

Trong buổi luyện tập, một số chuyến bay của cả hai loại máy bay được thực hiện ở độ cao thấp, sát khu vực gần đê Xuân Quan (Ảnh: Thành Đông).

Trần Bảo Long (26 tuổi) cho biết, anh dậy từ 5h sáng, xuất phát từ xã Đông Anh (Hà Nội) và có mặt tại khu vực bên ngoài sân bay Gia Lâm lúc 5h50 để chụp ảnh máy bay. Anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc này cho riêng mình và lan tỏa hình ảnh đến nhiều người (Ảnh: Thành Đông).

Long chia sẻ, anh mong có thêm thời gian để theo dõi các buổi tập luyện của không quân trước và trong dịp đại lễ A80. “Là một người dân Việt Nam, tôi cảm thấy yên tâm và tự hào khi quân đội được trang bị khí tài hiện đại”, anh Long nói (Ảnh: Thành Đông).

Đại tá Đỗ Văn Lành - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 - trực tiếp chỉ huy, điều hành các phi đội bay làm nhiệm vụ tập luyện từ đài quan sát.

Gần 4 giờ huấn luyện trên không, với nhiều lượt cất và hạ cánh, biên đội 4 máy bay tham gia đội hình biểu diễn A80 đã kết thúc buổi bay huấn luyện và trở lại sân bay Gia Lâm an toàn (Ảnh: Thành Đông).