Cao tốc TPHCM - Long Thành kẹt xe kéo dài hơn 5km vì sửa cầu

Chiều 16/9, ngày đầu tuần trùng với thời gian cơ quan chức năng sửa khe co giãn cầu Long Thành trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến cao tốc này xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hơn 5km.

Giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành đoạn qua cầu Long Thành luôn báo đỏ trên Google Maps vào chiều 16/9 (Ảnh: Google map).

Qua thời gian đưa vào khai thác, khe co giãn tại trụ P20, Km12+228 cầu Long Thành bị gãy thanh ray, nếu không được sửa chữa kịp thời sẽ gây mất an toàn công trình. Do đó, từ 5/9, (VEC E - đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) phải tạm rào chắn một phần mặt cầu hướng Đồng Nai đi TPHCM để sửa chữa khe co giãn.

Việc phải tạm "nắn" một làn xe ngay trên cầu Long Thành để sửa chữa khiến các phương tiện bị ùn ứ, kẹt dài trên cao tốc TPHCM - Long Thành từ hướng Đồng Nai về TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 16/9, công tác sửa chữa cầu vẫn diễn ra, nhiều công nhân đang làm việc trên mặt cầu cùng các máy móc, vật liệu xây dựng. Phía sau là dòng xe ùn tắc kéo dài, di chuyển chậm để qua cầu.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), khe co giãn trên làn đường bên trái của cầu Long Thành đã được sửa chữa hoàn tất. Đơn vị thi công sẽ chuyển sang làn phải (hướng Đồng Nai về TPHCM) để tiếp tục thi công.

Cách điểm thi công sửa cầu khoảng 500m, hai làn xe hướng Đồng Nai về TPHCM sẽ được "nắn" lại và các xe phải đi vào cùng 1 làn. Vì vậy khu vực này trở thành điểm "cổ chai", cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc trên cao tốc.

Sau 10 ngày triển khai, đơn vị thi công đã tiến hành cân chỉnh, lắp đặt khe co giãn mới, đổ bê tông phần nối giữa khe co giãn và bản mặt cầu. Hiện các công nhân đang thi công tiếp phần làn đường bên phải của khe co giãn.

Trong chiều đầu tuần, lượng phương tiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành hướng từ Đồng Nai về TPHCM tăng nhiều, khiến tình trạng ùn ứ càng nghiêm trọng.

Dòng xe kẹt dài hướng từ Đồng Nai về cầu Long Thành khoảng 5km, hướng ngược lại thông thoáng.

Các phương tiện "chôn chân" trên cầu vì lượng xe đổ về mỗi lúc một đông.

Đến 18h, tình trạng kẹt xe trên cầu Long Thành hướng từ Đồng Nai về TPHCM vẫn còn kéo dài.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55km, 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, đi qua TPHCM và Đồng Nai, khai thác từ năm 2015. Trên tuyến, cầu Long Thành bắc qua sông Đồng Nai, nối TP Thủ Đức sang huyện Long Thành là cây cầu có quy mô lớn nhất. Cầu dài hơn 2,3km, rộng 19,7m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.