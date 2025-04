EVNCPC đảm bảo cung cấp điện các sự kiện quan trọng năm 2025

Hiện tại, các địa phương trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, giải phóng các tỉnh, thành phố và tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, cung cấp điện tin cậy cho các sự kiện quan trọng trên địa bàn, Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động triển khai các biện pháp tăng cường đảm bảo cung cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng.

EVNCPC đặt mục tiêu đáp ứng an toàn, ổn định, liên tục cho tất cả các sự kiện quan trọng trong năm 2025 (Ảnh: EVNCPC).

Theo đó, EVNCPC yêu cầu các đơn vị thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương, các sở ban ngành để kịp thời nắm bắt kế hoạch tổ chức các sự kiện trên địa bàn, đồng thời lập và thực hiện phương án, giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng này.

Trong đó, các đơn vị cần chủ động báo cáo chính quyền địa phương về phương án đảm bảo cung cấp điện, đề xuất hỗ trợ, phối hợp xử lý các tồn tại trong công tác phát quang hành lang tuyến, các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; thông tin kịp thời đến Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty Truyền tải điện 3 để phối hợp có phương thức kết lưới ưu tiên và sẵn sàng nguồn lưới, đảm bảo cấp điện tin cậy.

Các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động tổ chức kiểm tra lưới điện cấp điện cho các địa điểm diễn ra sự kiện và hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý các tồn tại (nếu có) trước ngày diễn ra sự kiện; tăng cường tuần tra, kiểm tra lưới điện trong thời gian diễn ra các sự kiện để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các nguy cơ gây sự cố lưới điện; kiểm tra phục hồi tín hiệu điều khiển các thiết bị phân đoạn, liên lạc trên lưới; xử lý các trường hợp có nguy cơ vi phạm hành lang tuyến, đặc biệt là lưới điện 110kV.

EVNCPC góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống người dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên (Ảnh: EVNCPC).

Việc tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện trung hạ áp, làm việc với các chủ công trình xây dựng để ngăn ngừa sự cố, tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp thả diều gần đường dây mang điện, các hành vi bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây gây vi phạm hành lang an toàn lưới điện cũng được chỉ đạo thực hiện sát sao.

EVNCPC chỉ đạo các điện lực trực thuộc phối hợp kiểm tra lưới điện nội bộ tại các địa điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp và rà soát nguồn điện dự phòng tại chỗ, sẵn sàng huy động trong trường hợp sự cố bất khả kháng, bố trí trực tăng cường sửa chữa điện tại các điện lực và các địa điểm tổ chức Đại hội để tổ chức khắc phục sự cố lưới điện (nếu có), nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại, báo cáo các phương án đảm bảo cung cấp điện về tổng công ty.

Ngoài ra, trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng tại các địa phương, các đơn vị chú trọng quán triệt tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và phối hợp với các cơ quan chính quyền, quân đội, công an tại địa phương để xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đảm bảo cấp điện, sẵn sàng trong mọi tình huống, EVNCPC đặt mục tiêu đáp ứng an toàn, ổn định, liên tục cho tất cả các sự kiện quan trọng trong năm 2025, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.