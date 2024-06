Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dự kiến thu phí từ 30/9, mức phí thế nào?

Ngày 26/6, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án) cho biết, cao tốc Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ dự kiến thu phí từ 30/9 sau một thời gian thông xe toàn tuyến.

Các mức phí được phân loại theo các loại xe như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt sẽ phải trả phí 1.700 đồng/km;

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn cầu Hưng Đức vượt sông Lam (Ảnh: Dương Nguyên).

Xe 12-30 ghế ngồi, xe tải 2-4 tấn sẽ trả mức phí 2.210 đồng/km; xe trên 31 ghế ngồi, xe tải 4-10 tấn sẽ trả phí 2.890 đồng/km;

Xe tải 10-18 tấn, xe container 20 feet sẽ trả mức phí 4.590 đồng/km; xe tải 18 tấn trở lên, xe container 40 feet sẽ trả mức phí 6.460 đồng/km.

Các phương tiện tùy loại sẽ trả mức giá từ khoảng 84.000 đồng đến 318.000 đồng nếu đi hết toàn tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt (Ảnh: Dương Nguyên).

Như vậy, nếu đi hết toàn tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt với chiều dài 49,3km, các phương tiện tùy loại sẽ trả mức giá từ khoảng 84.000 đồng đến 318.000 đồng.

Các mức giá này được duy trì ổn định trong 3 năm liên tiếp (2024-2026), từ năm 2027 sẽ tăng dần.

Mức phí trên nằm trong hợp đồng ký kết giữa nhà đầu tư với Bộ Giao thông vận tải, đã được các cơ quan chức năng phê duyệt, thời gian thu 16 năm.

Trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có ít nhất 3 vị trí thu phí, trong đó 2 trạm đặt ở Nghệ An là: Nghi Phương (huyện Nghi Lộc), nút giao quốc lộ 46B - Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên). Trạm còn lại đặt ở nút giao quốc lộ 8, thuộc xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe toàn tuyến trước ngày 30/6 (Ảnh: Dương Nguyên).

Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng, đi qua địa phận các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An (44,4km) và huyện Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh (4,9km).

Cuối tháng 4 vừa qua, công trình đã cơ bản hoàn thành tuyến chính và thông xe đoạn từ Diễn Châu đến nút giao quốc lộ 46B, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên với chiều dài khoảng 30km.

Hơn 19km còn lại từ nút giao quốc lộ 46B - Bãi Vọt thông xe muộn hơn (30/6 tới đây) do quá trình xử lý nền đất yếu bị kéo dài thời gian chờ lún.