Cảnh sát xuyên đêm tìm nam sinh mất tích khi tắm biển Hải Tiến

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) thông tin, lực lượng chức năng của đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm nam sinh mất tích tại biển Hải Tiến.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 21/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo về vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại bãi biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Biển Hải Tiến - nơi xảy ra vụ đuối nước (Ảnh: Cao Hường).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ba học sinh gồm các cháu T.M.Đ. (SN 2010), L.V.S. (SN 2010) và N.Đ.T. (SN 2010), cùng trú tại xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ra biển Hải Tiến tắm thì bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời cứu được cháu N.Đ.T., 2 cháu còn lại mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm các nạn nhân.

Đến hơn 20h ngày 21/8, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể một nạn nhân tại khu vực cổng chùa Bụt, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 500m.

Trong đêm, hàng chục cảnh sát cùng lực lượng chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại. Đến 8h30 ngày 22/8, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.