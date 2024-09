Nam sinh bật khóc khi bị tạm giữ xe máy, CSGT TPHCM hứa đóng phạt thay

Ngày 6/9, Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã lập chốt kiểm tra và tuần tra xử lý học sinh vi phạm giao thông.

Khoảng 11h cùng ngày, tổ công tác phát hiện N.H.M. (15 tuổi, ngụ quận Tân Phú) điều khiển xe máy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 và yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, M. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. Qua xác minh, CSGT xác định học sinh này chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy.

CSGT phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Với lỗi vi phạm trên, M. sẽ bị CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện và phạt cảnh cáo. Đồng thời, chủ phương tiện sẽ bị phạt 1,4 triệu đồng với lỗi giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

M. cho biết là học sinh lớp 10 tại một trường THPT ở quận 3. Khi nghe mức phạt và bị tạm giữ phương tiện, nam sinh bật khóc, xin được lấy xe về.

"Nhà em cách trường hơn 10km, gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để mua xe điện, xe máy dưới 50 phân khối, chỉ tận dụng xe máy cũ này để đi, giờ bị giữ xe, phạt tiền em không biết phải làm sao", nam sinh khóc nức nở.

Nam sinh bật khóc khi bị CSGT tạm giữ phương tiện (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thiếu tá Nguyễn Quốc Đăng Khoa, cán bộ Đội CSGT Bàn Cờ, đã giải thích cho nam sinh hiểu rõ quy định pháp luật, đồng thời động viên, khuyên em giữ bình tĩnh và hỗ trợ tiền xe về nhà. Vị CSGT này cũng hứa sẽ đóng phạt thay cho nam sinh khi phụ huynh, người giám hộ của em này lên trụ sở làm việc.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đã phạt cảnh cáo em T.N.B.T. (15 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển xe máy điện chở theo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. CSGT đã lập biên bản đối với phụ huynh em T. với hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

CSGT TPHCM xử phạt nhiều học sinh vi phạm giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài 2 trường hợp trên, sáng cùng ngày Đội CSGT Bàn Cờ cũng phát hiện nhiều học sinh khác vi phạm giao thông với các lỗi: chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, chạy xe trên vỉa hè, không đội nón bảo hiểm,...

Đại diện Phòng PC08 cho biết, tháng 9 là tháng cao điểm an toàn giao thông khi học sinh đến trường. Dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trường học sẽ có nhiều chuyển biến phức tạp.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Phòng PC08 sẽ triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.