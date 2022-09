Cảnh sát cơ động, CSGT khắc phục hậu quả sau bão Noru

Rạng sáng nay (28/9), bão Noru đã đổ bộ vào các tỉnh Trung Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, trọng tâm là Đà Nẵng và Quảng Nam, với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Sau nhiều giờ "quần thảo" trên đất liền, bão Noru đã làm nhiều nhà bị tốc mái, hư hỏng và sập hoàn toàn; cây xanh nhiều nơi bị gẫy đổ; hạ tầng giao thông, trường học,... cũng bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau.

Ngay trong sáng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung Bộ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an), Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 đóng quân tại các tỉnh miền Trung, đã nhanh chóng ra quân giúp nhân dân thu dọn cây xanh gẫy đổ, sửa chữa khắc phục nhà bị tốc mái trên địa bàn.

Các cán bộ, chiến sĩ đã cùng với chính quyền địa phương khẩn trương sửa chữa các trường học bị thiệt hại trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để học sinh có thể nhanh chóng đến trường trở lại.

Sau khi bão Noru đi qua một số tỉnh miền Trung đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá và làm đổ gãy cây xanh, khiến tình hình giao thông tại nhiều địa phương gặp khó khăn…

Trước những hậu quả bão để lại, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và một số tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam… đã bố trí 100% lực lượng bám tuyến 24/24h. Hiện tại, lực lượng CSGT đang tiếp tục tiến hành dọn đất đá, cây xanh bị đổ, hệ thống biển báo hiệu giao thông bị hư hỏng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Theo Cục CSGT, đến khoảng 6h30 cùng ngày, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT các tỉnh tiến hành mở đường thông xe, nhưng điều tiết các phương tiện cho đi làm nhiều đợt. Cụ thể, cứ sau 15 phút, lực lượng chức năng sẽ cho một lượt xe đi để kéo dãn luồng phương tiện, tránh gây xung đột ùn tắc giao thông…

Mặc dù hiện nay, bão Noru đã suy yếu thành vùng áp thấp tại khu vực phía Nam Lào, nhưng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vẫn đưa ra cảnh báo mưa lớn cho khu vực Bắc Trung Bộ và ven biển Bắc Bộ trong nhiều giờ tiếp theo.

Cụ thể, từ chiều nay đến đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.