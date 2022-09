Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, CSGT giúp người dân chống bão

Chiều 27/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ - Bộ Công an) cho biết, xác định nơi đơn vị đóng quân là khu vực nhiều khả năng bão số 4 (bão Noru) sẽ đổ bộ từ tối 27/9, Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ động triển khai nhiều công việc trợ giúp người dân phòng, chống bão.

Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo các đơn vị giúp nhân dân ứng phó với bão Noru. (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Cụ thể, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ gồm Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 đóng quân tại các tỉnh miền Trung gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã đồng loạt ra quân giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi tránh trú an toàn, cắt tỉa cành cây tránh gãy đổ khi bão đổ bộ.

Đồng thời, các đơn vị CSCĐ tại khu vực trên đã vừa ứng trực quân số sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt ứng trực và khắc phục hậu quả trong và sau khi bão đổ bộ.

Các chiến sĩ CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm giúp nhân dân các tỉnh dự kiến bão sẽ đổ bộ chằng chống nhà cửa. (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, Cục CSGT đã ban hành Điện khẩn yêu cầu lực lượng CSGT thuộc Cục và Phòng CSGT từ Thanh Hóa đến Kon Tum, giúp nhân dân phòng, chống bão.

Cục CSGT yêu cầu các đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; kịp thời triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; gắn công tác đảm bảo an toàn giao thông trong bão lũ với công tác đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông, tập trung vào địa bàn trọng điểm.

CSGT tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân sơ tán tránh bão Noru (Ảnh: Cục CSGT).

Trước khi bão Noru đổ bộ, Cục CSGT yêu cầu Phòng CSGT công an các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum kêu gọi các phương tiện thủy vào nơi tránh trú an toàn. Người dân được khuyến cáo không lưu thông vào khu vực bão đang hoạt động.

Cục CSGT yêu cầu lực lượng CSGT bố trí giám sát chặt các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở.

Ngoài ra, trên các tuyến quốc lộ, công an địa phương được yêu cầu xây dựng phương án đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ hoặc xảy ra lũ lụt, sạt lở. Trường hợp tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần cấm đường và bố trí điểm đỗ an toàn cho xe cộ.

Sau khi bão Noru đi qua, lực lượng CSGT của Cục và Phòng CSGT công an các tỉnh phối hợp với đơn vị quản lý hạ tầng sớm khắc phục các điểm sạt lở và giải phóng xe cộ, không để xảy ra tai nạn.

Liên quan đến cơn bão Noru, hồi 16h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo, cường độ bão vẫn duy trì như vậy khi tiến gần đất liền. Các đài dự báo quốc tế, trong đó có Nhật Bản đều đánh giá, khi bão cách đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ 50-70km vẫn ở cường độ 14-15.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khi bão cập bờ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định cường độ ở cấp 11-12 (bão rất mạnh); vùng trọng tâm bão là khu vực tỉnh Quảng Nam, phía Bắc Quảng Ngãi ở cường độ cấp 13.

"Thời điểm bão bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh nói trên là từ tối nay, thời gian nguy hiểm nhất là 21h-22h đêm nay cho đến sáng 28/9. Như vậy, chúng tôi dự báo, thời gian bão quần thảo trên đất liền là khoảng từ 10-12 tiếng", ông Khiêm nói.