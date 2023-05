Cảnh báo mưa dông gây ngập nhiều nơi ở TPHCM dịp cuối tuần

Từ khoảng 13h hôm nay, 27/5, nhiều quận, huyện ở TPHCM đã có mưa rào và dông, có nơi gió giật mạnh và sấm sét.

Qua hình ảnh theo dõi mây vệ tinh, radar thời tiết, định vị sét của Trung tâm Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho thấy, mây dông phát triển gây mưa, mưa rào và dông tập trung ở các khu vực quận trung tâm, quận 7, 12, Gò Vấp, huyện Bình Chánh... và có khả năng mở rộng lan sang các khu vực lân cận.

Mây đen ở khu vực quận 7, huyện Nhà Bè ven sông Sài Gòn trưa 27/5 (Ảnh: Tâm Linh).

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ 13h ngày 27/5 đến 13h ngày 29/5, khu vực Nam Bộ và TPHCM có mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa to tập trung nhiều trong ngày 27/5.

Lượng mưa ở TPHCM rơi vào khoảng 30-80mm, có nơi trên 80mm. Trung tâm Khí tượng thủy văn Nam Bộ cảnh báo đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước trên đường phố, khu vực ven sông, ven kênh rạch.

Mưa to từ 13h gây ngập nhẹ ở đường Calmette, quận 1, TPHCM (Ảnh: UDI Maps).

Toàn khu vực Nam bộ cũng được dự báo mây dông đang phát triển gây mưa, mưa rào và có nơi kèm dông, sét trên các địa phương: huyện Nhơn Trạch, TP Biên Hòa (Đồng Nai); huyện Châu Thành, TP Bến Tre, huyện Ba Tri (Bến Tre); TP Cao Lãnh (Đồng Tháp); huyện Chợ Gạo (Tiền Giang); Vĩnh Long; Cần Thơ; Trà Vinh; Sóc Trăng; TP Rạch Giá, các huyện Tân Hiệp, Hòn Đất, Giồng Riềng, Châu Thành, An Biên (Kiên Giang); các quận nội đô, huyện Cần Giờ, Bình Chánh (TPHCM); Bà Rịa - Vũng Tàu.