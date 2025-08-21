Các khối diễu binh tích cực tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Dự kiến vào 20h ngày 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đây là lần tổng hợp luyện đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngay từ trưa cùng ngày hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về các tuyến đường, phố quanh Quảng trường Ba Đình như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Độc Lập,... chờ đợi để theo dõi buổi tổng hợp luyện.

Từ 13h một số đơn vị tham gia tổng hợp luyện đã cơ động về khu vực Quảng trường Ba Đình.

Không quân bay luyện tập vào sáng 21/8 (Ảnh: Nam Anh).

Thông tin về diễn biến thời tiết trong chiều và tối 21/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thời tiết sẽ dịu mát, nhiệt độ phổ biến ở mức 26-28 độ C.

Chiều và tối nay Hà Nội khả năng mưa dưới 50% song từ 22h có thể có mưa rào.

Người dân chào đón các lực lượng cơ động về Quảng trường Ba Đình để tham gia buổi tổng hợp luyện (Ảnh: Hoàng Việt).

Theo kế hoạch của Tiểu ban diễu binh quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Nhằm chuẩn bị cho tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về trung tâm Hà Nội trong tối các ngày 18 và 19/8.

Trong sáng và trưa 21/8, một biên đội máy bay gồm hơn 10 chiếc cũng đã bay nhiều lần qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho buổi diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9.

Người dân ngồi kín khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú chờ xem diễu binh, diễu hành tối nay (Ảnh: Hải Long).

Trẻ em hào hứng chờ đến thời điểm diễn ra buổi diễu binh, diễu hành (Ảnh: Hải Long).

Theo kế hoạch, sáng 2/9 sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, dự kiến các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình dành cho các đại biểu có giấy mời.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố.