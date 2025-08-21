Bố trí lực lượng nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ lễ diễu binh mừng Quốc khánh

Theo kế hoạch, sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình. Buổi lễ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Một trong những công tác quan trọng để các sự kiện diễn ra thành công là nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị chủ công thực hiện nhiệm vụ này.

Theo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sớm xây dựng kế hoạch, phương án và huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia công tác bảo vệ; phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho đơn vị trong Bộ Tư lệnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, khảo sát địa bàn bảo vệ (Ảnh: Bộ Công an).

Địa điểm tổ chức tại Ba Đình đem lại nhiều thuận lợi bởi đây là địa bàn quen thuộc, thuận tiện cho việc triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ; công tác bảo vệ có nhiều kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Bộ Công an cho biết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vẫn đối mặt với nhiều "bài toán" khó trong công tác bảo vệ, do đây là sự kiện trọng đại của đất nước với số lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Bộ Tư lệnh, Trung đoàn Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội tiến hành khảo sát các địa điểm tổ chức các hoạt động, từ đó phân tích, đánh giá tình hình an ninh, trật tự có liên quan; xác định rõ mục tiêu, nguy cơ tiềm ẩn.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm, cho biết trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá tình hình, đơn vị đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng ở các vị trí quan trọng tạo thành nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, nhiều tổ mũi tác chiến tinh nhuệ, kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn và lực lượng đặc nhiệm.

Các lực lượng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng Công an Hà Nội phối hợp đảm bảo an toàn sự kiện (Ảnh: Bộ Công an).

Đơn vị cũng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ truyền thống khép kín với ứng dụng khoa học, công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ phạm vi xử lý của từng đơn vị, đảm bảo thống nhất trong chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và xử lý tình huống nghiệp vụ.

Đồng thời, theo Thượng tá Thanh, trung đoàn và các đơn vị liên quan đã xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện thuần thục các phương án bảo vệ sát với tình hình thực tế; tổ chức tập luyện các kíp xe đặc chủng, tổ chức báo động chiến đấu cấp trung đoàn…

Để đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc, Trung đoàn Đặc nhiệm đã rà soát, bảo dưỡng, bảo trì các loại vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng.

Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của buổi lễ; từ đó cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, không ngừng nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.