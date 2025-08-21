Tối nay sẽ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

Dự kiến vào 20h ngày 21/8, sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Theo kế hoạch của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Nhằm chuẩn bị cho tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về trung tâm Hà Nội trong tối các ngày 18 và 19/8.

Khối xe pháo quân sự tham gia luyện tập để chuẩn bị cho buổi lễ chính thức diễn ra vào sáng 2/9 (Ảnh: Hải Long).

Theo kế hoạch vào sáng 2/9 sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, dự kiến các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình dành cho các đại biểu có giấy mời.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:

Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.

Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.

Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ sớm (trước 6h).

Người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.