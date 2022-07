Bôi nhọ thương hiệu Vingroup, một người ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng

Chiều 11/7, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ H. (38 tuổi, ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ông H. bị lực lượng chức năng xử phạt với cáo buộc đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn Vingroup.

Theo Sở TT&TT, quá trình làm việc với lực lượng chức năng, ông H. đã thừa nhận việc đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Ông H. đã chấp hành nộp phạt theo quy định.

Lãnh đạo Sở TT&TT cho biết, thời gian gần đây, trên mạng internet xuất hiện nhiều thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật, cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán. Vì vậy, Sở này lưu ý người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên môi trường mạng internet.

Hiện ngoài trường hợp của ông H., cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định đối với 9 cá nhân tại tỉnh, thành phố khác vì đã đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup; tung tin đồn ông Vượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Facebooker Đặng Như Quỳnh về việc đăng thông tin chưa được kiểm chứng. Ông Đặng Như Quỳnh bị cơ quan công an cáo buộc đã có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt, xử lý hình sự, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, làm thiệt hại về kinh tế, uy tín của tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư.

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, các quyết định, lệnh nêu trên đã được thi hành. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án và khuyến cáo người dân không theo, tiếp tay, lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng.