Bốc trúng biển 66.666, chủ xe Future bối rối vì được trả giá 800 triệu đồng

Hôm nay 21/5 là ngày đầu tiên công an cấp xã thực hiện cấp biển số xe mô tô theo Thông tư 15 của Bộ Công an. 9h sáng, ông Phạm Hoàng Long - Chủ tịch UBND xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã đến trụ sở Công an xã Thừa Đức đăng ký cho chiếc xe máy Honda Future.

Ông Long may mắn nhận được biển ngũ quý 6 (Ảnh: CTV).

Theo thứ tự, ông Long được mời vào bấm biển đầu tiên và trở thành người cực kỳ may mắn khi nhận được biển ngũ quý 6. Nhiều người đã chia sẻ câu chuyện, hình ảnh ông Long "trúng số" để lấy vía, cầu may thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ông Long cho biết việc bấm số là ngẫu nhiên, vì ông là người nộp hồ sơ đầu tiên nên được bấm trước chứ không có ưu tiên nào cả.

Chiếc xe máy Honda Future được ông Long mua với giá 46 triệu đồng.

"Tôi vừa bấm biển xong thì rất nhiều người hỏi mua. Đến nay người trả giá cao nhất là 800 triệu đồng khiến tôi rất bối rối. Chuyện bấm số là ngẫu nhiên, tôi cũng không quan tâm số xấu đẹp và định sẽ giữ chiếc xe để đi chứ không bán", ông Long chia sẻ.

Ông Long cho biết kể từ lúc ông bấm được biển số đẹp thì liên tiếp có người gọi điện và đến nhà chúc mừng. Để chia sẻ niềm vui này, hiện gia đình ông Long đang tổ chức bữa tiệc nhỏ để "khao" bà con họ hàng.