Cấp biển xe máy tại xã, phường: Bấm được số VIP chỉ trong "nốt nhạc"

Sáng 21/5, thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an, công an các địa phương đã triển khai phân cấp công tác đăng ký xe cho công an huyện và công an xã.

Tại TPHCM, công an các xã, thị trấn của 5 huyện (Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ) chính thức được trao quyền đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) theo Thông tư số 15 của Bộ Công an. Điều này đồng nghĩa với việc, người dân có thể đến trụ sở công an xã, thị trấn thuộc 5 huyện trên để đăng ký mà không cần phải lên trụ sở công an huyện làm thủ tục như trước.

Cán bộ công an làm thủ tục kiểm tra xe máy của anh Trung (Ảnh: Hoàng Thuận).

Sáng cùng ngày, anh Lại Văn Trung (ngụ xã Vĩnh Lộc B) đưa xe máy đến trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) để đăng ký. Tại đây, cán bộ hướng dẫn anh Trung làm hồ sơ và kiểm tra xe.

Sau khi đối chiếu các thông tin về phương tiện và tên người đăng ký, cán bộ hướng dẫn anh Trung thao tác trên máy tính để chọn biển số ngẫu nhiên. Chưa đầy 20 phút, anh Trung được cấp biển số xe máy ngay tại Công an xã Vĩnh Lộc B.

"Chiếc xe máy này tôi mua cho con gái đi học. Nhà ở gần đây nên tôi chạy xe qua công an xã đăng ký luôn, không phải lên công an huyện như trước đây", anh Trung phấn khởi cho biết.

Khoảng 20 phút làm thủ tục, anh Trung được cấp biển số xe máy ngay tại trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B (Ảnh: Hoàng Thuận).

Theo ghi nhận của phóng viên, anh Trung là một trong số người dân tại TPHCM đăng ký biển số xe máy đầu tiên được thực hiện tại cấp xã. Tại trụ sở Công an xã của 5 huyện trên, người dân cũng tranh thủ đến đăng ký, các thủ tục được thực hiện nhanh gọn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM cho biết, có 58 Công an xã, thị trấn thuộc 5 huyện trên được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện.

Bên cạnh đó, công an của 312 phường, xã, thị trấn trực thuộc Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức được tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú trên địa bàn.

Tại Bến Tre, ông Phạm Hoàng Long (trú tại ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Bến Tre) ra công an xã Thừa Đức để thực hiện đăng ký, bấm biển số cho chiếc xe máy mới mua và may mắn bấm được biển số 666.66.

Ông chủ đầm tôm may mắn bấm trúng biển số đẹp (Ảnh: Cục CSGT).

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Hoàng Long cho biết, sáng nay ông đến trụ sở công an xã để thực hiện thủ tục đăng ký, bấm biển số cho chiếc xe Honda Future mới mua. Mọi thủ tục đều được cán bộ công an xã và lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an huyện Bình Đại hỗ trợ nên thực hiện rất nhanh, chỉ khoảng 10 phút ông đã có biển để lắp vào chiếc xe mới mua.

Theo ông Long, việc phân cấp cho công an cấp xã thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số xe rất thuận tiện cho người dân. Nếu bấm biển ở cấp huyện, ông phải đi khoảng hơn 20km, nếu lên tỉnh khoảng 60km, nhưng sáng nay thực hiện ở cấp xã, ông chỉ đi khoảng gần 2km.

"Gia đình nuôi tôm, mua chiếc xe để đi lại cho tiện, không ngờ bấm được biển số đẹp, gia đình rất vui. Chiếc xe này phục vụ đi lại cho nhu cầu của tôi là chính" - ông Long chia sẻ.