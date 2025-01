Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường công bố lịch tiếp dân năm 2025

Nội dung này được đưa ra trong thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông báo do Bộ trưởng Đỗ Đức Duy ký liệt kê cụ thể các ngày tiếp công dân trong suốt năm 2025 tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 79 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Lịch tiếp công dân năm 2025 của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (Ảnh: Bộ TN-MT).

Tham dự buổi tiếp dân cùng Bộ trưởng Duy có Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, cùng đại diện lãnh đạo Thanh tra bộ, lãnh đạo Vụ Pháp chế, Văn phòng bộ...

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tổng hợp danh sách công dân đăng ký, rà soát, đề xuất các trường hợp Bộ trưởng tiếp; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung vụ việc tiếp công dân, báo cáo Bộ trưởng trước ngày tiếp công dân định kỳ một tuần.

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Hạ bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân định kỳ.

Thông tin về lịch tiếp công dân và địa điểm tiếp của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử.