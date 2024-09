Bộ TN-MT: Chưa có kết luận về 2 cuộc đấu giá đất gây sốt ở Hà Nội

Chiều 5/9, gặp gỡ báo chí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất cho biết đến nay chưa có kết luận kiểm tra về 2 cuộc đấu giá đất ở huyện Thanh Oai và Hoài Đức, Hà Nội.

Theo ông Trường, ngay sau khi báo chí và dư luận phản ánh về hai cuộc đấu giá nói trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận thấy vấn đề này cần xem xét, chấn chỉnh kịp thời. Bộ đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội thông báo việc cử đoàn kiểm tra đột xuất xem xét về 2 cuộc đấu giá.

"Giá trúng đấu giá cao hơn rất nhiều so với giá khởi điểm, như vậy có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường bất động sản nói chung", ông Trường bình luận và cho biết quá trình làm việc thực tế đã thấy "khối lượng hồ sơ rất lớn".

Ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, trưởng đoàn kiểm tra cuộc đấu giá đất ở Hà Nội (Ảnh: Phùng Minh).

Bước đầu, đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá việc tổ chức đấu giá đất đã được hai huyện ở Hà Nội "sát sao", có sự vào cuộc của UBND, cơ quan chức năng địa phương và giám sát của lực lượng công an, an ninh để tránh tình huống xấu.

"Hồ sơ rất nhiều, riêng ở huyện Thanh Oai đã có tới 4.500 hồ sơ. Chúng tôi phải xem xét các căn cứ đấu giá, phương án đấu giá, xác định giá và các văn bản liên quan. Khối lượng công việc rất lớn nên cần xem xét kỹ lưỡng", ông Trường thông tin với báo chí.

Trưởng đoàn kiểm tra nói cuộc đấu giá diễn ra vào thời điểm giao thoa giữa Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai 2014 có hiệu lực thi hành (từ 1/8). Giá đầu vào, khởi điểm được nhận xét là thấp nhưng ông Trường cho rằng "cần phải được đánh giá đầy đủ" về thời điểm xây dựng giá đang có nhiều quy định giao thoa.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân (Ảnh: Thế Kha).

Thông tin thêm về sự việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân khẳng định đoàn kiểm tra mới dừng lại ở kiểm tra thông tin ban đầu, chưa làm việc với các bộ, ngành liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Muốn kết luận được có kẽ hở hay không phải trên cơ sở kết luận kiểm tra, xác minh. Nếu cuộc đấu giá ảnh hưởng tới an ninh, kinh tế do kẽ hở của chính sách thì phải tham mưu cho cấp thẩm quyền xử lý ngay. Nhưng đến nay chưa phát hiện kẽ hở do chính sách, chưa tìm được nguyên nhân khách quan và chủ quan", ông Ngân nhấn mạnh.

Các nhà đầu tư thức xuyên đêm chờ đấu giá đất ở Hoài Đức, Hà Nội (Ảnh: Dương Tâm).

Trước đó, huyện Hoài Đức tổ chức đấu giá 19 lô đất tại khu LK03 và LK04 thuộc thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên. Trong đó, lô đất LK03-12 có giá trúng cao nhất, 133,3 triệu đồng/m2 - gấp hơn 18 lần so với giá khởi điểm. Lô đất có diện tích 113m2 nên tổng giá trị lên tới 15 tỷ đồng.

Lô đất ký hiệu LK03-06 và LK-4-06 có giá cao thứ 2 đạt 127,3 triệu đồng/m2. 14 lô đất khác có giá trúng từ 97,3-121,3 triệu đồng/m2.

Hai lô đất có giá trúng thấp nhất là 91,3 triệu đồng/m2 nhưng cũng gấp 12,5 lần so với giá khởi điểm.

Tại huyện Thanh Oai, cuộc đấu giá 68 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao cũng khiến không ít nhà đầu tư phải ngỡ ngàng khi giá trúng cao nhất là gần 100,5 triệu đồng/m2, gấp 8 lần so với giá khởi điểm. Các lô thường có giá trúng 63-80 triệu đồng/m2, cao gấp 5-6,4 lần so với giá khởi điểm.

Ngay sau khi trúng đấu giá, nhiều nhà đầu tư tại 2 cuộc đấu giá trên đã rao bán với mức chênh lệch từ 300-800 triệu đồng/lô đất trúng đấu giá.