Bộ Công an thành lập Đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1

Chiều 11/1, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1.

Theo Bộ Công an, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 được thành lập với mục tiêu đóng góp vào việc đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc; tham gia bảo vệ dân thường, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ hoạt động của các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Việc thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Bộ Công an Việt Nam, tiếp tục khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán và cam kết của Đảng, Nhà nước Việt Nam tích cực tham gia cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế duy trì môi trường hòa bình, ổn định hợp tác phát triển trên thế giới.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 (Ảnh: Hải Nam).

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được thành lập để tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang (Thứ trưởng Bộ Công an) nhấn mạnh, các cán bộ chiến sĩ Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là cơ hội để rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Theo Bộ Công an, từ năm 2022, được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, các nước đối tác gìn giữ hòa bình và các tổ chức quốc tế và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức huấn luyện, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước cho hơn 70 lượt sĩ quan CAND.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, hôn quốc kỳ sau khi đọc lời tuyên thệ (Ảnh: Hải Nam).

Những sĩ quan này được huấn luyện để sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình theo hình thức cá nhân. Hiện, Bộ Công an Việt Nam đã có 15 sĩ quan đáp ứng được các yêu cầu của Liên Hợp Quốc.

Trong đó, Bộ Công an cử Tổ công tác số 1 và số 2, gồm 6 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS); cử 1 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát Liên Hợp Quốc.

Đồng thời, Bộ Công an cũng đang hoàn thiện quy trình cử Tổ công tác số 3 gồm 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA.

Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đều phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, các sĩ quan sẽ lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế.