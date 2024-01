Xem cảnh sát gìn giữ hòa bình đu dây bắn súng, cứu con tin, chống khủng bố

Dự kiến, ngày 11/1, Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (Bộ Công an) sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Đây là đơn vị Cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam cho biết, theo quy định của Liên Hợp Quốc, các quốc gia sẽ cử Cảnh sát gìn giữ hòa bình tham gia với 3 nội dung gồm: Sỹ quan cá nhân; đội Cảnh sát đặc biệt và đội Cảnh sát vũ trang.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nam, nhiệm vụ của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là đảm bảo, tăng cường an ninh cho khu vực triển khai phái bộ; đảm bảo an ninh cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc và đảm bảo an ninh trật tự cho cảnh sát nước sở tại, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân nước sở tại và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người.

Buổi tổng duyệt diễn ra ngày 10/1.

Tại buổi lễ, các chiến sĩ Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 sẽ trình diễn các kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu; xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thực chiến.

Trong ảnh, các chiến sĩ đang thực hiện các kỹ thuật vận động, lợi dụng địa hình, địa vật để tiếp cận mục tiêu trong quá trình trinh sát nắm bắt tình hình, tấn công đánh bắt đối tượng cố thủ, ẩn nấp.

Quá trình vận động, các chiến sĩ sẽ luôn quan sát tình hình đối tượng, địa hình, nắm vững thời cơ diễn biến, lợi dụng mọi sơ hở của đối tượng để vận động, hiệp đồng chặt chẽ, luôn sẵn sàng chiến đấu, yểm trợ cho nhau.

Khi thực hiện, các chiến sĩ luôn phải đảm bảo nguyên tắc kiên quyết, chủ động, mưu trí... đặc biệt phải tạo bất ngờ, linh hoạt và nhanh nhẹn chính xác.

Trong ảnh là kỹ thuật xuống dây tử thần kết hợp bắn súng AK, thường được áp dụng ở các địa hình núi cao hiểm trở. Động tác này đòi hỏi người chiến sĩ phải có bản lĩnh, kỹ thuật điêu luyện làm chủ độ cao, kiểm soát tốc độ, kết hợp nổ súng, tiêu diệt các mục tiêu khác nhau.

Sau khi tiếp cận mục tiêu, các chiến sĩ sẽ thực hành tình huống giả định là buộc lượng nổ công phá các lô cốt, ống cống, nhà trú ẩn của đối tượng.

Tiếp sau đó là tình huống giả định xử lý tình huống bảo vệ Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc dự sự kiện và bị khủng bố tấn công.

Tình huống giả định này có sự phối hợp với lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Theo kế hoạch giả định, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 triển khai đội hình xe bảo vệ Đặc phái viên di chuyển vào bên trong Hội trường.

Quá trình di chuyển, đoàn bất ngờ bị nhóm khủng bố sử dụng xe 16 chỗ lao vào, sử dụng quả nổ, vũ khí tấn công về phía Đặc phái viên. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, xe CSGT lao lên chặn xe khủng bố.

Đồng thời, xe của lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng tiến lên phía trước, còn các sĩ quan đặc nhiệm nổ súng tấn công nhóm khủng bố.

Quá trình xử lý tình huống chỉ diễn ra trong khoảng 1-2 phút. Đặc phái viên sau đó được đưa lên xe, nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi an toàn.

Một tình huống giả định khác là Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 xử lý, giải quyết nhóm người tập trung đông, biểu tình, gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng biểu tình thể hiện thái độ hung hãn, manh động, sử dụng những vũ khí nhằm tấn công lực lượng chức năng. Các chiến sĩ lập thành lá chắn, ban đầu thuyết phục người biểu tình hạ vũ khí, giải tán trong hòa bình.

Tuy nhiên, với những đối tượng ngoan cố, lực lượng chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng cảnh khuyển... để khống chế đối tượng.

Xe phun nước vòi rồng giải tán đám đông được sử dụng.

Tình huống giả định cuối cùng là đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, rà phá khắc phục bom mìn.

Theo tình huống, một đoàn cán bộ nước ngoài vừa hạ cánh ở sân bay, trên đường di chuyển đến cơ quan làm việc thì bị một nhóm 6 đối tượng được trang bị súng AK, lựu đạn, mìn... khống chế, bắt giữ.

Chúng đưa ra yêu sách, đòi chính quyền sở tại thả những đối tượng của chúng đang bị nhà chức trách bắt giữ.

Các đối tượng sau đó đưa các con tin đến một tòa nhà cao 5 tầng. Nhiệm vụ lúc này của Cảnh sát gìn giữ hòa bình là tiếp cận, giải cứu con tin, bắt giữ các đối tượng khủng bố.

Một tổ bắn tỉa tiêu diệt khủng bố được bố trí canh gác ở tháp nước cạnh tòa nhà mục tiêu. Trong khi đó, từ mặt đất, các chiến sĩ tiếp cận bằng các kỹ thuật như dây thừng, sào đẩy...

Tình huống giả định đặt ra là tòa nhà nơi các đối tượng khống chế con tin được trang bị 100% kính cường lực. Vì vậy, một tổ chiến sĩ sử dụng kỹ thuật gói buộc lượng nổ, sử dụng tay kích nổ nối dài để phá cửa, tạo điều kiện cho mũi tấn công khác đột nhập vào trong.

Các nhóm, tổ tấn công phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển, ăn ý... Kết quả, các đối tượng khủng bố bị khống chế, tất cả con tin được giải cứu an toàn.

Tuy nhiên, tình huống vẫn chưa kết thúc khi nhóm khủng bố còn cài đặt một số bom mìn tự tạo. Ban chỉ huy tác chiến đã cử tổ bom mìn rà soát, khắc phục, xử lý bom mìn toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà, trên ô tô...

Để xử lý bom mìn, các chiến sĩ sử dụng súng bắn áp lực nước để phá hủy cơ cấu ngòi nổ.