Bộ Công an lý giải vì sao nhiều thẻ căn cước công dân "đi chậm"

Triển khai Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD), đến nay, Bộ Công an đã sản xuất và cấp hơn 65 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên cả nước. Đây là một bước đột phá, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và phát triển những ứng dụng trên nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, trong thời gian qua có nhiều người dân bức xúc phản ánh, họ đã làm CCCD cả năm rồi nhưng vẫn chưa nhận được. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là gì?

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Hoàng Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an) - về việc CCCD "đi chậm".

Nhiều người phản ánh chưa nhận được thẻ CCCD gắn chip dù đã làm từ lâu. (Ảnh: Mạnh Quân).

Thẻ căn cước đã trả về nhưng chưa đến tay người dân

Thưa ông, mặc dù Bộ Công an đã sản xuất và cấp hơn 65 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên cả nước, nhưng hiện vẫn còn nhiều người phản ánh làm thủ tục cấp CCCD từ lâu nhưng vẫn chưa nhận được?

- Qua rà soát, chúng tôi thấy rằng, có nhiều trường hợp thẻ CCCD đã trả về nhưng chưa trả được đến tay công dân, do một số nguyên nhân sau:

Nhiều nhân khẩu tạm trú, thường trú trên địa bàn sau khi làm thẻ xong đã chuyển chỗ ở, chuyển thường trú hoặc không có mặt nơi cư trú nên gây khó khăn trong việc trả thẻ;

Công dân đăng ký sai địa chỉ, số điện thoại nên công an địa phương không liên hệ được để trả thẻ được; Bưu điện chuyển phát không liên lạc được cho công dân nên chưa phát được.

Một số thẻ CCCD đang trên đường chuyển phát về hoặc đang phân loại tại cơ quan công an do mới nhận.

Ngoài ra, việc chậm trả thẻ CCCD còn có nguyên nhân do các hồ sơ thu nhận CCCD truyền lên Trung ương bị sai lệch dữ liệu dân cư, sai loại cấp, sai thông tin… dẫn đến chưa được cấp hoặc không được cấp.

Công an đơn vị địa phương chưa thể tiến hành việc cập nhật chỉnh sửa hồ sơ sai lệch do công dân chưa cung cấp được hồ sơ, giấy tờ hợp pháp (như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn) để chứng minh việc điều chỉnh, thay đổi thông tin.

Do một số công dân có các giấy tờ tài liệu, hồ sơ không đồng nhất có nhiều thông tin sai lệch, các thông tin nhân thân có sự thay đổi, điều chỉnh do cải chính năm sinh, giới tính và các thông tin khác.

Một số công dân vi phạm các quy định liên quan đến công tác cấp CCCD, quản lý cư trú và các hành vi vi phạm pháp luật khác nên chưa được cấp CCCD.

Các trường hợp không được cấp, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã gửi danh sách chi tiết về địa phương và gửi cả trên phần mềm ngay sau khi duyệt hồ sơ để địa phương báo lại cho công dân hoàn thiện.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an). (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trường hợp người dân bị chậm trả thẻ CCCD, CCCD bị sai thông tin, cần hỏi đầu mối nào để biết thông tin về tình trạng CCCD của mình để được giải đáp, hướng dẫn?

- Hiện nay Bộ Công an đã yêu cầu tất cả Công an các đơn vị địa phương đều có đường dây nóng trả lời về việc cấp thẻ CCCD. Khi công dân không đến cơ quan công an đều có thể gọi điện để kiểm tra thông tin CCCD, số điện thoại đường dây nóng của các địa phương đã được đăng tải trên fanpage facebook của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó ngay đầu năm 2021, C06 đã đưa Tổng đài đường dây nóng 1900.0368 đi vào hoạt động nhằm tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của người dân về CCCD.

Công dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị công an địa phương.

Khi CCCD bị sai thông tin đi làm lại có phải đóng thêm tiền không? Tại sao sai mỗi vân tay vẫn phải làm lại hồ sơ từ đầu? Có bao nhiêu hồ sơ căn cước công dân bị sai và phải trả lại, thưa ông?

Máy kiểm tra chất lượng sau khi khoan gắn chip lên thẻ CCCD (hình ảnh chụp trong khu vực sản xuất thẻ CCCD gắn chip thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an) (Ảnh: Mạnh Quân).

- Khi người dân đi làm lại CCCD thì phải đóng tiền lệ phí theo quy định của nhà nước.

Việc sai vân tay, vân tay thu nhận kém bắt buộc công dân phải làm lại hồ sơ và tiến hành thu nhận lại để đảm bảo tính bảo mật thông tin và quyền lợi của công dân sau khi khai thác xác thực các dịch vụ tiện ích.

Còn số lượng thẻ không đủ điều kiện cấp do vân tay kém, sai thông tin dân cư, sai số định danh, C06 đã đẩy danh sách chi tiết đến cấp xã và yêu cầu các địa phương thông báo cho công dân điều chỉnh thông tin.

Ưu tiên cấp CCCD cho học sinh độ tuổi đi thi

Vậy giải pháp khắc phục trong thời gian việc chậm trả thẻ CCCD cho người dân là gì, thưa ông?

- Để kịp thời khắc phục các tồn tại nêu trên, Bộ Công an đã chủ động thông báo cho công dân đã có thẻ CCCD qua điện thoại, các trang thông tin chính thống của đơn vị địa phương, các trang mạng để công dân đến nhận thẻ.

Thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra về công tác làm sạch dữ liệu, công tác trả thẻ, công tác thu nhận CCCD, công tác bảo đảm an ninh an toàn của hệ thống. Đối với các đơn vị để xảy ra các sai phạm, cần làm rõ trách nhiệm, đề xuất xử lý kỷ luật đối với các trường hợp trên.

Thực hiện phân loại, trả thẻ về công an cấp xã đến từng nhà dân chuyển thẻ cho công dân. Phối hợp với bưu điện để theo dõi, giám sát tình hình trả thẻ qua bưu điện.

Tất cả thẻ không thể chuyển phát qua bưu điện hoặc qua công an xã phường do lý do khách quan quá 15 ngày đều được chuyển về quản lý tập trung tại đơn vị thu nhận để thông báo cho công dân đến nhận (Nhằm hạn chế tối đa việc công dân phải đi nhiều nơi để hỏi).

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Phải trực tiếp khảo sát, kiểm tra đánh giá đến tận cấp cơ sở bảo đảm kịp thời phát hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc;

Đẩy mạnh công tác xử lý hồ sơ vi phạm, hồ sơ vướng mắc, hồ sơ sai lệch

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác cấp CCCD, công tác cư trú như: Chuyển nơi cư trú hợp pháp, đủ điều kiện thì nên đăng ký thường trú, chuyển thường trú theo nơi ở hiện tại hoặc phải đăng ký tạm trú tạm vắng đúng quy định, cung cấp đúng thông tin, giấy tờ hợp pháp đồng nhất khi cập nhật, chỉnh sửa thông tin sai lệch.

Đặc biệt ngày 12/3, C06, Bộ Công an đã triển khai Kế hoạch số 1246/KH-C06-TTDLDC về việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và cấp định danh điện tử cho công dân đến từng địa phương trên toàn quốc năm 2022.

Trong đó, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương rà soát đến từng trường, ưu tiên cho đối tượng là công dân sinh năm 2004 và 2007 trong độ tuổi đi thi để thu nhận và cấp CCCD, rà soát từng trường để kịp thời cấp CCCD cho các em học sinh đang trong độ tuổi đi thi. Đối với những hồ sơ đảm bảo yêu cầu từ công an địa phương gửi lên, C06 đều thực hiện giải quyết ngay và trả về cho địa phương trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, ban hành nhiều điện mật hướng dẫn đôn đốc công tác trả thẻ, rà soát đối với số học sinh tham gia các kỳ thi trên toàn quốc.

Xin cảm ơn Thiếu tá!