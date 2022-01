Bộ Công an làm việc với Giám đốc CDC Bình Phước vụ kit test Việt Á

Dân trí Bộ Công an tiến hành làm việc với Giám đốc CDC Bình Phước và 5 cán bộ khác để làm rõ các vấn đề liên quan trong việc mua sắm trang thiết bị y tế và quà biếu của Công ty Việt Á.

Ngày 5/1, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Phước xác nhận, điều tra viên thuộc Bộ Công an đã đến làm việc với những người liên quan tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước gồm ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc CDC, kế toán trưởng, cán bộ khoa xét nghiệm và 3 cán bộ khoa dược.

Sau khi làm việc với các cá nhân, công an đã niêm phong tài liệu, giấy tờ và quà biếu được cho là của Công ty Việt Á tặng Giám đốc CDC Bình Phước. Vụ việc này do Cục Cảnh sát kinh tế (C03, Bộ Công an) thụ lý.

Bộ Công an đã làm việc với Giám đốc CDC Bình Phước và 5 người liên quan (Ảnh: A.X).

Một ngày trước đó, Sở Y tế Bình Phước đã dừng việc thành lập hội đồng xem xét việc Giám đốc CDC Nguyễn Văn Sáu nhận quà của Công ty Việt Á. Nguyên nhân do Bộ Công an đang làm việc với CDC Bình Phước và cá nhân liên quan. Quà hay vật phẩm, cùng các tài liệu liên quan đã được cơ quan công an niêm phong, hiện đang điều tra làm rõ.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, quà của Công ty Việt Á tặng Giám đốc CDC Bình Phước là gì thì Sở "chưa nắm" vì ông Nguyễn Văn Sáu chưa thông báo.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, từ tháng 5-9/2021, Bình Phước đã 3 lần mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á, với tổng số tiền hơn 41,5 tỷ đồng. Trong số này, phía CDC Bình Phước đã thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 7,1 tỷ đồng. Hai đợt mua về sau (khoảng hơn 34 tỷ) CDC Bình Phước chưa thanh toán.

Ngoài ra, trong năm 2021, CDC Bình Phước cũng mua một máy xét nghiệm Realtime-PCR và một máy tách chiết tự động với tổng kinh phí 2,75 tỷ đồng, hình thức mua là chỉ định thầu rút gọn.

Chi nhánh Công ty Việt Á tại Bình Dương phân phối kit test đi nhiều tỉnh thành phía Nam (Ảnh: A.X).

Sau những hợp đồng này, Công ty Việt Á có đến "gửi quà" lãnh đạo CDC Bình Phước.

Về việc "gửi quà" nói trên, ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc CDC Bình Phước - thông tin: "Đầu tháng 12, đại diện của Công ty Việt Á có lên gặp và gửi quà, đến tối tôi có kiểm tra thì đó là quà của công ty gửi cho tôi. Việc này tôi đã báo cáo tổ chức, báo cáo lãnh đạo các cấp. Phần quà này sau kỳ nghỉ lễ tôi sẽ nộp lại cơ quan chức năng".

Theo ông Sáu, trong thời gian qua, Công ty Việt Á cung cấp sản phẩm cho các đơn vị, trong đó có Bình Phước. CDC Bình Phước có mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Việc mua sản phẩm của Công ty Việt Á xuất phát từ thông tin giới thiệu của Bộ Y tế. Hình thức mua là chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông này, việc mua theo hình thức chỉ định thầu rút gọn vì muốn rút ngắn thời gian mua bán để có vật tư y tế cho quá trình chống dịch cấp bách.

"Tôi không có một thỏa thuận hay cam kết nào về tỷ lệ phần trăm hoa hồng giữa đơn vị cung cấp vật tư sinh phẩm Việt Á với trung tâm" - ông Sáu khẳng định.

Phan Lâm