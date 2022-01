Bình Phước: Tài liệu bị niêm phong, chưa thể kiểm tra quà Việt Á tặng CDC

Dân trí Bộ Công an đang làm việc với CDC Bình Phước, niêm phong tài liệu nên ngành y tế không thể lập hội đồng ghi nhận việc tặng quà của Công ty Việt Á cho Giám đốc CDC tỉnh này.

Ngày 4/1, theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Phước, cơ quan này đã dừng việc thành lập hội đồng xem xét việc ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Bình Phước nhận quà của Công ty Việt Á như dự kiến trước đó.

Nguyên nhân, do Bộ Công an đang làm việc với CDC Bình Phước và cá nhân liên quan. Quà hay vật phẩm và các tài liệu liên quan công an đã niêm phong và đang điều tra làm rõ.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, quà của Công ty Việt Á tặng Giám đốc CDC Bình Phước là gì thì "chưa nắm" vì ông Nguyễn Văn Sáu chưa thông báo.

Chi nhánh Công ty Việt Á tại Bình Dương phân phối kit test đi nhiều tỉnh thành phía Nam (Ảnh: A.X).

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, từ tháng 5 - 9/2021, Bình Phước 3 lần mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á, với tổng số tiền hơn 41,5 tỷ đồng. Trong số này, phía CDC Bình Phước đã thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 7,1 tỷ đồng. Hai đợt mua về sau (khoảng hơn 34 tỷ) CDC Bình Phước chưa thanh toán.

Sau những hợp đồng này, Công ty Việt Á có đến "gửi quà" lãnh đạo CDC Bình Phước.

Về việc "gửi quà" này, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước thông tin: "Đầu tháng 12, đại diện của Công ty Việt Á có lên gặp và gửi quà, đến tối tôi có kiểm tra thì đó là quà của công ty gửi cho tôi. Việc này tôi đã báo cáo tổ chức, báo cáo lãnh đạo các cấp. Phần quà này sau kỳ nghỉ lễ tôi sẽ nộp lại cơ quan chức năng".

Trụ sở Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước (Ảnh: Trung Kiên).

Theo ông Sáu, trong thời gian qua, Công ty Việt Á cung cấp sản phẩm cho các đơn vị, trong đó có Bình Phước. CDC Bình Phước có thực hiện mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á. Về việc mua sản phẩm của Công ty Việt Á thì xuất phát từ thông tin giới thiệu của Bộ Y tế. Hình thức mua là chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc mua theo hình thức chỉ định thầu rút gọn vì muốn rút ngắn thời gian mua bán để có vật tư y tế cho quá trình chống dịch cấp bách.

"Tôi không có một thỏa thuận hay cam kết nào về tỷ lệ phần trăm hoa hồng giữa đơn vị cung cấp vật tư sinh phẩm Việt Á với trung tâm", ông Sáu khẳng định.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước cho biết, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân nào trong tỉnh có tiêu cực khi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm liên quan đến Công ty Việt Á đều phải xử lý triệt để, nghiêm túc theo quy định của pháp luật; không có "vùng cấm", không có ngoại lệ.

Phan Lâm